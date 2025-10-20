أرقام من تتويج منتخب المغرب بلقب كأس العالم للشباب 2025

مونديال الشباب، أصبح منتخب المغرب أسود أطلس أول منتخب عربي يحقق لقب كأس العالم للشباب، وثاني منتخب أفريقي يتوج بالكأس العالمية بعد غانا التي حققت اللقب في عام 2009 بالنسخة التي أقيمت في مصر.

وشهدت نسخة مونديال الشباب 2025 فوز المنتخب المغربي للشباب تحت 20 عاما على منتخبات عريقة مثل إسبانيا والبرازيل في الدور الأول، ثم تجاوز كوريا الجنوبية وأمريكا وفرنسا في الأدوار الإقصائية، ولم يخسر إلا مرة واحدة أمام المكسيك في مباراة تحصيل حاصل بالدور الأول.

عبور 4 أبطال سابقين



وفي طريقه لحصد اللقب، تمكن المنتخب المغربي من عبور 4 أبطال سابقين للبطولة، وهم منتخبات إسبانيا والبرازيل، ثم فرنسا في نصف النهائي، قبل التفوق على منتخب الأرجنتين في النهائي، وهو المنتخب حامل اللقب وصاحب أكثر عدد مرات في التتويج باللقب برصيد 6 ألقاب.

كما كسر أسود أطلس صمود منتخب الأرجنتين الذي خرج بشباك نظيفة في كل مبارياته بالأدوار الإقصائية أمام نيجيريا والمكسيك وكولومبيا، بينما استقبل هدف من كوبا وآخر من أستراليا في مشواره بالمجموعة الرابعة في الدور الأول.

وتوج منتخب المغرب بلقب النسخة 24 من كأس العالم للشباب تحت 20 عاما المقامة في تشيلي بالفوز على الأرجنتين 2-0، اليوم الإثنين، في المباراة النهائية.

أحرز ياسر زابيري، لاعب فاماليساو البرتغالي، هدفي المغرب في الدقيقتين 12 و29.

