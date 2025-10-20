الإثنين 20 أكتوبر 2025
تقلص فرص محمد شريف في تدعيم هجوم الأهلي أمام الاتحاد بالدوري

محمد شريف
محمد شريف

 تقلصت فرص محمد شريف مهاجم الأهلي في تدعيم هجوم الفريق في مباراة الاتحاد السكندري، المقرر لها بعد غد الأربعاء في إطار منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز بسبب إصابة اللاعب في العضلة الضامة.

موعد مباراة الأهلي المقبلة 

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره فريق الاتحاد السكندري يوم الأربعاء الموافق 22 أكتوبر الجاري، ضمن منافسات الجولة 11 من بطولة الدوري الممتاز، حيث تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء وتنقل عبر قناة اون تايم سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز.

وحقق النادي الأهلي الفوز على نظيره فريق إيجل نوار البوروندي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهما أمس الأول في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا

