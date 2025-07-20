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خارج الحدود

ألوية الناصر صلاح الدين تعلن قصف تجمع لجنود الاحتلال شرقي جباليا

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

أعلنت ألوية الناصر صلاح الدين قصف تجمع عسكري لجنود الاحتلال شرق منطقة جباليا شمالي قطاع غزة بقذائف الهاون، بالتعاون مع قوات الشهيد عمر القاسم وكتائب شهداء الأقصى.

وبالأمس السبت، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، إصابة ضابط وجندي في معارك جنوبي قطاع غزة.

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الأونروا: إسرائيل تجوع المدنيين في غزة

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية نقلا عن مصدر عسكري، أن الضابط والجندي أصيبا في انفجار عبوة ناسفة في عربتهما جنوبي قطاع غزة.

وكانت عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة قد أطلقت صرخة استغاثة جديدة، طالبت فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بوقف الحرب فورًا ومنح فريق التفاوض تفويضًا واضحًا لإتمام صفقة تبادل الأسرى.

وقف حرب غزة، السبيل الوحيد لإعادة الأسرى الإسرائيليين

وقالت العائلات: "وقف الحرب هو السبيل الوحيد لإعادة أبنائنا إلى الوطن، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرك هذه الحقيقة، لكن نتنياهو يواصل التهرب منها".

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جباليا جيش الاحتلال غزة قوات الشهيد عمر القاسم الوية الناصر صلاح الدين كتائب شهداء الاقصي منطقة جباليا

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