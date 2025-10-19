نادية مصطفى وهاني البحيري يشهدان مهرجان الموسيقى العربية (صور)

تتوالى أمسيات مهرجان الموسيقى العربية فى دورته 33، والذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام، ويديره المايسترو تامر غنيم، والتى تحمل اسم كوكب الشرق أم كلثوم بمناسبة مرور 50 عاما على رحيلها.

نادية مصطفى وهانى البحيري يشهدان مهرجان الموسيقى العربية

شارك الفنانان نادية مصطفى وهانى البحيرى مصصم الأزياء الشهير، جمهور مهرجان الموسيقى العربية في ليلته الرابعة، ليستمتعوا بأجواء النغم وحضور حفل الفنان هانى شاكر في الليلة الرابعة.

حيث شهد مسرح النافورة اليوم، بدار الأوبرا المصرية، حضور جماهيرى متوسط من مختلف الفئات والأعمار.

أغدا القاك تتصدر الليلة الرابعة

وافتت الفاصل الأول من الليلة الرابعة من مهرجان الموسيقى العربية بأغنية "أوعدك" كلمات مجدى نبيل وألحان محمد سلطان والتى قدمتها الفنانة منار سمير، كما غنت الفنانة إيناس عز الدين أغنية "اسمعوني" كلمات سيد مرسي وألحان بليغ حمدي، وقدمت الفنانة غادة أدم أغنية " أغدا القاك" كلمات الهادى أدم وألحان محمد عبد الوهاب.

أما الفنان أحمد عفت، فقدم أغنيتين وهما " ع الحلوة والمرة" كلمات سيد مرسي وألحان محمود الشريف، والثانية هى أغنية " الليالي" كلمات مرسي جميل عزيز وألحان محمد الموجى.

تكريم 10 شخصيات فى مهرجان الموسيقى العربية

جدير بالذكر أن مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية فى دورته 33، كرم 10 شخصيات ممن ساهموا فى إثراء الحياة الفنية فى مصر والعالم العربى، وهم الدكتور هشام شرف ( الأردن )، إسم الفنانة نعيمة سميح ( المغرب )، إسم الشاعر الهادى أدم ( السودان )، عازف الكولة إبراهيم فتحى ( مصر )، الدكتورة شيرين عبد اللطيف أستاذ الموسيقى العربية وعميد كلية التربية الموسيقية جامعة حلوان ورئيس اللجنة العلمية ( مصر )، إسم الموسيقار وعازف الجيتار جلال فودة ( مصر )، المايسترو حسن فكرى ( مصر )، الشاعر وائل هلال ( مصر )، الملحن خالد عز ( مصر )، والمطربة آمال ماهر (مصر).

