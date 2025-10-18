وائل جسار: شرف لى أن أشارك بمهرجان الموسيقى العربية وأغنى بدار الأوبرا (فيديو وصور)

أحيا النجم وائل جسار الفاصل الثانى من الليلة الثالثة من فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في دورته 33، على مسرح النافورة، والذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام، خلال الفترة من 16 وحتى 25 أكتوبر الجارى على مسارح الأوبرا في القاهرة والإسكندرية ودمنهور.

حفل وائل جسار على مسرح النافورة

وقال وائل جسار خلال كلمته فى الحفل: “مصر الحبيبة، مساء الناس الطيبين الذين أدين لهم بحياتي كلها، أنتوا ناس على راسي من فوق، مضيفا شرف لى اليوم أن أكون في مهرجان الموسيقى العربية فى دار الأوبرا المصرية، والتى صعد منها كبار الفنانين مثل الست أم كلثوم، الموسيقار محمد عبد الوهاب، عبد الحليم حافظ مع حفظ الألقاب لهم جميعا، متمنيا أن تظل مصر دائما بألف خير".



قدم النجم وائل جسار خلال حفله بمهرحان الموسيقى العربية وبقيادة المايسترو عادل عايش، مجموعة متنوعة من أغانيه التى يعشقها الجمهور ومنها غريبة الناس، كل وعد، بتوحشيني، مليون مرة أحبك، موجوع، خسرت كل الناس، نخبي ليه، بالإضافة إلى أغنية ألف ليلة وليلة لكوكب الشرق أم كلثوم والتى اختيرت كشخصية الدورة 33 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية هذا العام.

نجوم الأوبرا يتغنون بأعمال الزمن الجميل

أما الفاصل الأول، فقد افتتحه الفنان مؤمن خليل حيث قدم أغنيتين وهما "عدوية" من كلمات عبد الرحمن الأبنودي وألحان بليغ حمدي، والثانية هى أغنية " بهية " من كلمات محمد حمزة وألحان بليغ حمدى.

وغنت الفنانة آيات فاروق أغنية " سألوني الناس" من كلمات الأخوين الرحباني وألحان زياد الرحباني، وأغنية " مرسال الهوى " من كلمات حسين السيد وألحان محمد عبد الوهاب، بالإضافة إلى أغنية " أما براوة " من كلمات مرسي جميل عزيز وألحان محمد الموجى

كما قدم الفنان محمد حسن أغنية "معقول أنساك" من كلمات وألحان مروان خوري، وأغنية " بتلوموني ليه" من كلمات مرسي جميل عزيز وألحان كمال الطويل، وأغنية " صحاك الشوق " من كلمات وألحان جومانة جمال.

واختتمت الفنانة رحاب مطاوع الفاصل الأول من الليلة الثالثة لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية 33، بأغنيات "عاشقة وغلبانة" من كلمات محمد حمزة وألحان بليغ حمدى، و" أمل حياتي " من كلمات أحمد شفيق كامل وألحان محمد عبد الوهاب.

