رئيس المتحف المصري الكبير: لدينا مقتنيات تعرض لأول مرة للملك توت عنخ آمون

أشاد الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، بالدور الذي تقوم به الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وجميع العاملين بالمتحف، مؤكدًا أن بعض الأخبار المضللة المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي صادرة عن حسابات مشبوهة ولا صحة لها.

حفل الافتتاح وحضور الرئيس السيسي

وأشار غنيم، خلال لقائه مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج "حديث القاهرة" على شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيكون على رأس الحاضرين لحفل افتتاح المتحف، الذي يعد أكبر متحف في العالم للحضارة المصرية القديمة ويطلق عليه البعض لقب "الهرم الرابع لمصر"، مؤكدًا أن المتحف يمثل هدية مصر للعالم.

مركز ترميم عالمي ومرافق متكاملة



وأوضح الرئيس التنفيذي أن المتحف يحتوي على مركز ترميم عالمي يضم 19 معملًا، إضافة إلى منطقة للمطاعم والمحلات التجارية، جميعها مصممة مع مراعاة خصوصية المتحف وأهمية الحفاظ على القطع الأثرية.

تجربة سياحية متكاملة



ولفت غنيم إلى أن المتحف لا يقتصر على عرض المقتنيات فقط، بل يوفر تجربة متكاملة للزائر منذ لحظة وصوله، من خلال استخدام الأدوات الذكية والتكنولوجيا الحديثة، بما يشمل متحف الطفل والمطاعم التي تقدم الأكلات المصرية التقليدية، ليتمكن السائح من قضاء يوم كامل والاستمتاع بروح مصر داخل المكان.

وأكد الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، أن اختيار تصميم المتحف جاء عبر مسابقة عالمية شارك فيها 50 مكتب تصميم من 30 دولة، وتم اختيار تصميم مكتب من أيرلندا، مضيفًا أن المسلة المعلقة ستكون أول ما يشاهده الزائر للمتحف، تليها تمثال الملك رمسيس الثاني الذي يعكس فخامة ورمزية عميقة، ثم الانتقال إلى عدد من التماثيل الأخرى قبل الدرج العظيم الذي يأخذ الزائر في رحلة إلى الأبدية، ويستعرض تطور الملكية عبر 12 قاعة تمثل العصور المختلفة.

ولفت أحمد غنيم، إلى أن الدرج العظيم يُعد إحدى معجزات المتحف، وهو الأول من نوعه عالميًا، ويستقبل الزوار بمجموعة كبيرة من تماثيل الملوك، موضحًا أن قاعة الملك توت عنخ آمون ستعرض بالكامل لأول مرة داخل المتحف، مشيرًا إلى أنه سيتم تقديم تجارب فريدة للزوار باستخدام التكنولوجيا الحديثة والشاشات الافتراضية لعرض الحضارة المصرية العظيمة بطريقة مبتكرة.

وأعلن أحمد غنيم، أن هناك 1700 قطعة أثرية سيتم ترميمها أمام زوار المتحف لمدة ثلاث سنوات، ليشهد الزائر عن كثب عملية إعادة التأهيل والحفاظ على التراث المصري العريق، موضحًا أن هناك الكثير من القطع الأثرية سيتم عرضها لأول مرة داخل المتحف المصري الكبير، مضيفًا: "العجلات الحربية للملك توت عنخ امون وبعض مقتنياته ستعرض لأول مرة داخل المتحف المصري الكبير".

وتابع: "المتحف المصري الكبير يتماشى مع رؤية مصر 2030، البطل الأساسي داخل المتحف سيكون الملك توت غنخ آمون، نتوقع أن يكون افتتاح المتحف مبهر".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.