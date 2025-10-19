قبل إغلاق القاعة الملكية بمتحف التحرير، السياحة تكشف عدد آثار توت عنخ آمون

أكدت مصادر مطلعة بوزارة السياحة والآثار، أنه سيتم إغلاق قاعة الملك توت عنخ آمون بالمتحف المصري بالتحرير مع نهاية التشغيل الرسمي مساء اليوم الأحد والمحددة في الخامسة مساء.

الإقبال الجماهيري على زيارة آثار توت عنخ أمون بمتحف التحرير

وأضافت المصادر أن المتحف يشهد إقبالا كبيرا من الزائرين لمشاهدة القطع الآثرية المعروضة بالمتحف المصري بالتحرير في أخر أيام عرضها، وذلك قبل رحلتها النهائية إلي المتحف المصري الكبير لعرضها الدائم في قاعتين خاصتين لعرض آثار الملك توت عنخ آمون بشكل كامل لأول مرة في التاريخ منذ لحطة اكتشاف مقبرته في الأقصر في الـ4 من نوفمبر لعام 1922.



موعد نقل آثار توت عنخ أمون للمتحف المصري الكبير

وأشارت المصادر إلى أنه حتى الآن لم يتم تحديد موعد محدد لنقل القطع الأثرية المعروضة بالمتحف المصري بالتحرير إلى المتحف المصري الكبير، والتي تضم القناع الذهبي للملك توت عنخ آمون الذي يصل وزنه إلي 11 كيلو جراما من الذهب الخالص، والتابوت المذهب وتمثال الحارس وهو تمثال بالحجم الطبيعي مصنوع من الخشب المذهب والملون باللون الأسود.

وأوضحت المصادر أن كافة مقتنيات الملك تمت نقلها من المتحف المصري بالقاهرة إلى مكان عرضها الجديد بالمتحف المصري الكبير، ويتبقي فقط 3 قطع من مقتنيات الملك سيتم نقلها خلال أيام للمتحف المصري الكبير.

وتابعت المصادر أنه سيتم إعادة عرض عدد من القطع الذهبية من الآثار الموجودة في مخازن المتحف المصري بالتحرير في قاعة الملك توت عنخ آمون عقب نقله آثاره إلى المتحف المصري الكبير وذلك ضمن خطة المتحف لاثراء العرض المتحفي هناك.

