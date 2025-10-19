تعليم القاهرة تصدر 5 تعليمات مهمة لمعلمي الدفعة الخامسة الجدد بشأن المناهج المطورة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهـرة، عن عدد من التعليمات والتنبيهات التي يجب مراعاتها أثناء التدريب التربوى والبدنى والذهنى للمعلمين الجدد (الدفعة الخامسة) بمسابقة ٣٠ ألف معلم على المناهج المطورة وهي كالتالي:

1_ التأكد من بيانات المتدربين بالإطلاع على بطاقة الرقم القومى ومطابقتها بالكشوف المرسلة إلى قسم التدريب، والمتضمنة أسماء المجتازين الاختبارات المبدئية للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة فى تخصصات

(العلوم، والرياضيات، واللغة الإنجليزية، والدراسات الإجتماعية).

2_ يحضر معلمو الدفعة (5) التدريب فى أيامه الثلاثة دون أن يطلب منهم ممارسة أى من التدريبات الرياضية.

3_ يسمح للمتدربين بتلقى التدريب فى أقرب محافظة لهم غير محافظتهم الأصلية مع المتابعة بمسئول إدارة التدريب بالمديرية.

4_ يتعين على جميع المتدربين الحصول على إفادة رسمية بإجتياز برنامج التدريب التربوى والبدنى والذهنى، حيث تعد هذه الإفادة أحد مسوغات التعيين الأساسية.

5_ سيتم تحديد 3 أيام إضافية لمن يتخلفون عن التدريب لظروف قهرية (خدمة عسكرية – مرض..) فى المواعيد التى سيتم تحديدها مستقبلًا.

موعد وأماكن التدريب التربوى والبدنى

كما أعلنت عن موعد وأماكن التدريب التربوى والبدنى والذهنى للمعلمين الجدد (الدفعة الخامسة) بمسابقة ٣٠ ألف معلم على المناهج المطورة.

ويأتي ذلك برعاية الدكتورة همت إسماعيل أبو كيلة، وكيل أول الوزارة مدير المديرية، وياسر أنس وكيل المديرية، وإشراف إيهاب الناغى مدير إدارة التدريب.

وأوضحت تعليم القاهرة أنه يعقد التدريب على مدار ثلاثة أيام اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٥/١٠/٢١، إلى يوم الخميس الموافق ٢٠٢٥/١٠/٢٣، فى تمام الساعة التاسعة صباحًا، على أن يكون اليوم الثانى تدريب بدنى.



ونبهت على المعلمين الذين لم ترد أسماؤهم فى الكشوف التوجه إلى أقرب إدارة مذكورة فى الجداول المرفقة بالقاعات لتلقى التدريب بها.

