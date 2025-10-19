خبير مجوهرات: 5000 دولار سعر أوقية الذهب قبل نهاية العام

قال الدكتور ناجي فرج، خبير الذهب والمجوهرات: إن سعر أوقية الذهب حاليًا يسجل 4215 دولارًا بحسب آخر التحديثات، وهو ما قد يؤدي إلى تحركات سعرية قوية في السوق المحلي المصري.

مستويات قياسية غير مسبوقة في أسعار الذهب



وأضاف فرج خلال تصريحاته لبرنامج "نظرة تفاؤل" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن أسعار الذهب سجلت مستويات قياسية لم يسبق لها مثيل ،ولم يكن يتوقعها معظم الخبراء، مشيرًا إلى أن العوامل العالمية المتعددة ساهمت في هذا الصعود.

أسباب ارتفاع الذهب عالميًا



وأوضح أن التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالإضافة إلى التوترات الجيوسياسية وعدم اليقين الاقتصادي العالمي، أدت إلى انخفاض الثقة في السندات والعملات المشفرة والعملات الأجنبية الكبرى، ما دفع البنوك المركزية والمستثمرين والأفراد إلى الإقبال على شراء الذهب كملاذ آمن.

أثر ارتفاع اسعار الذهب على الاقتصاد المصري



وأشار فرج إلى أن الارتفاعات القوية في أسعار الذهب مفيدة للاقتصاد القومي المصري، حيث ارتفع الاحتياطي الاستراتيجي من الذهب من 14.6 مليار دولار، ليصل إلى 15.832 مليار دولار، ومع استمرار الصعود من المتوقع أن يتجاوز هذا الرقم، مؤكدًا على ضرورة التنقيب عن الذهب بخلاف منجم السكري لتعزيز الاقتصاد القومي بمليارات الدولارات.

توقعات مستقبلية بشأن اسعار الذهب



واختتم خبير الذهب حديثه بالقول: إن أسعار الذهب الحالية خيالية، ومتوقع أن يتجاوز سعر الأوقية 5000 دولار بنهاية العام الجاري، مدفوعة بضغط البنوك المركزية العالمية على الشراء.

