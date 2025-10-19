كوشنر: نجاح خطة السلام مرهون بإيجاد بديل لحماس

صرّح جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بأن نجاح خطة السلام في الشرق الأوسط يتوقف على إيجاد بديل حقيقي لحركة حماس في إدارة قطاع غزة.

رؤية كوشنر للمرحلة المقبلة في غزة

وقال كوشنر في تصريحات نقلتها وسائل إعلام أمريكية إن أي عملية سلام دائمة لن تكون ممكنة ما دامت حماس تسيطر على القطاع، معتبرًا أن "الحركة تمثل عقبة رئيسية أمام الاستقرار الإقليمي".

إشادة بالدور الإسرائيلي والأمريكي

وأضاف كوشنر أن إسرائيل والولايات المتحدة تعملان مع شركاء إقليميين على رسم "مسار جديد" يضمن الأمن لإسرائيل وتحسين الظروف الإنسانية للفلسطينيين، بشرط "تغيير القيادة التي تتحكم في غزة".

وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه المنطقة تحركات دبلوماسية مكثفة لإحياء اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتثبيت الهدوء، ما يجعل تصريحات كوشنر محط جدل واسع حول مستقبل الحكم في قطاع غزة ودور الأطراف الدولية في صياغته.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.