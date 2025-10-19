الأحد 19 أكتوبر 2025
خارج الحدود

كوشنر: نجاح خطة السلام مرهون بإيجاد بديل لحماس

كوشنر، فيتو
كوشنر، فيتو

صرّح جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بأن نجاح خطة السلام في الشرق الأوسط يتوقف على إيجاد بديل حقيقي لحركة حماس في إدارة قطاع غزة.

 

رؤية كوشنر للمرحلة المقبلة في غزة

وقال كوشنر في تصريحات نقلتها وسائل إعلام أمريكية إن أي عملية سلام دائمة لن تكون ممكنة ما دامت حماس تسيطر على القطاع، معتبرًا أن "الحركة تمثل عقبة رئيسية أمام الاستقرار الإقليمي".

 

إشادة بالدور الإسرائيلي والأمريكي

وأضاف كوشنر أن إسرائيل والولايات المتحدة تعملان مع شركاء إقليميين على رسم "مسار جديد" يضمن الأمن لإسرائيل وتحسين الظروف الإنسانية للفلسطينيين، بشرط "تغيير القيادة التي تتحكم في غزة".

وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه المنطقة تحركات دبلوماسية مكثفة لإحياء اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتثبيت الهدوء، ما يجعل تصريحات كوشنر محط جدل واسع حول مستقبل الحكم في قطاع غزة ودور الأطراف الدولية في صياغته.

