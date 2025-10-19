محافظ دمياط يناقش الخطة الاستثمارية للقطاعات الخدمية

بدأ الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، سلسلة اجتماعات لمناقشة الخطط الاستثمارية للقطاعات الخدمية، حيث استهلها اليوم بعقد اجتماع موسع لبحث خطط هيئة الأبنية التعليمية ومديرية التربية والتعليم، وذلك في إطار حرصه على متابعة تنفيذ المشروعات الخدمية وتحقيق التنمية المتكاملة بالمحافظة.

حضور قيادات تنفيذية وممثلين عن القطاعات التعليمية

حضر الاجتماع كل من المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، واللواء محمد همام السكرتير العام للمحافظة، واللواء الدكتور طارق بحيري السكرتير العام المساعد، أحمد بدران مدير الإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية بالمحافظة، والمهندسة جيهان حسين مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية، ياسر عمارة مدير مديرية التربية والتعليم.

مناقشة معدلات التنفيذ والخطة الاستثمارية الحالية

تم خلال الاجتماع استعراض الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026، ومراجعة معدلات ونسب التنفيذ للمشروعات المدرجة بها بقطاعات التعليم العام والفني، إلى جانب أعمال الديوان والإدارات التعليمية. كما تمت مناقشة خطط الإنشاء والإحلال والتجديد والتوسعات الخاصة بهيئة الأبنية التعليمية، وجرى بحث آليات التنفيذ في مختلف المراحل بما يضمن تحقيق المستهدفات المطلوبة.

توجيهات المحافظ: الالتزام بالمواصفات والجداول الزمنية

وجّه الدكتور أيمن الشهابي بضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية والجداول الزمنية المحددة لكل مشروع، لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الاعتمادات المالية المرصودة. كما شدّد على التنسيق الكامل مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي لاستيفاء الإجراءات اللازمة لتوصيل المرافق لعدد من المدارس التي تحتاج إلى دعم في هذا الجانب.

مناقشة الخطة الاستثمارية للعام القادم

وفي سياق متصل، ناقش المحافظ الملامح الرئيسية للخطة الاستثمارية للعام المالي 2026/2027، وما سيتم إدراجه بها من مشروعات جديدة وفقًا للأولويات. وطرح الشهابي عددًا من الأفكار الداعمة للمنظومة التعليمية، من أبرزها إنشاء مجمع متكامل للأنشطة الطلابية، يهدف إلى تعزيز القدرات والمواهب الطلابية وتطوير البنية التحتية التعليمية بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية في الارتقاء بجودة التعليم وتخفيف الكثافات داخل الفصول.

رؤية تشاركية لتطوير الخدمات التعليمية

وأكد محافظ دمياط في ختام الاجتماع أن هذه اللقاءات التنسيقية تأتي في إطار تحقيق رؤية تشاركية وتبادل للأفكار بين مختلف الجهات التنفيذية، بما يسهم في تعزيز مستوى الخدمات التعليمية المقدمة لأبناء المحافظة في جميع المناطق.

