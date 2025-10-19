الأحد 19 أكتوبر 2025
محافظات

منطقة الإسكندرية الأزهرية تستقبل وفد الإدارة العامة لأملاك وأوقاف الأزهر

الاسكندريه
الاسكندريه

 استقبلت منطقة الإسكندرية الأزهرية اليوم الأحد وفدًا من الإدارة العامة لأملاك وأوقاف الأزهر، وذلك في إطار المتابعة الميدانية لأعمال الوقف وتفعيل الدور الاستثماري والخدمي للأعيان الموقوفة لخدمة رسالة الأزهر الشريف العلمية والمجتمعية.

في ضوء توجيهات الدكتور وكيل الأزهر الشريف، والأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر، ورئيس الإدارة المركزية للخدمات

وقد ترأس الزيارة سعيد إسماعيل – مدير عام أملاك وأوقاف الأزهر، يرافقه عضو من إدارة الأملاك، ومسئول أوقاف الإسكندرية، وعضو لجنة الأوقاف بالإسكندرية، وعضو اللجنة الإدارية

وكان في استقبال الوفدالدكتور عبد العزيز أبو خزيمة –رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، والشيخ محروس شرف – مدير شؤون القرآن الكريم بالمنطقة.

وتضمنت الزيارة معاينة وقف لفاعل خير، تمهيدًا لافتتاحه دارًا لتحفيظ القرآن الكريم تابعًا لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، دعمًا لجهود الأزهر الشريف في نشر علوم القرآن وتيسير سبل حفظه لأبناء المحافظة.

وعقب الجولة، عقد  الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة اجتماعًا باللجنة العليا لأوقاف الأزهر الشريف بحضور أعضاء اللجنة لمناقشة آليات تطوير الأوقاف واستثمارها بما يحقق شروط الواقفين ويخدم رسالة الأزهر العلمية والدعوية والمجتمعية.

الاسكندرية الازهرية سعيد إسماعيل

الجريدة الرسمية