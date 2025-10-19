المصري الديمقراطي الاجتماعي يعقد مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن برنامجه الانتخابي ومرشحيه

أعلنت الحملة الانتخابية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، عن عقد مؤتمر صحفي يوم الخميس المقبل الموافق 23 أكتوبر 2025، وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف صباحًا.

استعدادات انتخابات مجلس النواب

ويهدف المؤتمر إلى استعراض البرنامج الانتخابي للحزب والتعريف بمرشحيه استعدادًا لخوض انتخابات مجلس النواب المقبلة، بحضور قيادات وأعضاء الحزب وعدد من ممثلي وسائل الإعلام.

انتخابات مجلس النواب 2025

تأتي استعدادات الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ضمن أجواء انتخابية متصاعدة مع اقتراب انتخابات مجلس النواب 2025، والتي تشهد تنافسًا واسعًا بين الأحزاب السياسية الساعية لتعزيز حضورها البرلماني في الدورة الجديدة.

وتعد هذه الانتخابات محطة مهمة في المشهد السياسي المصري، لما تحمله من فرص لتجديد الخطاب الحزبي وإعادة ترتيب موازين القوى داخل البرلمان.

ويراهن الحزب على برنامجه الانتخابي الجديد الذي يركز على قضايا العدالة الاجتماعية والإصلاح الاقتصادي ودعم الفئات الوسطى، إلى جانب توسيع المشاركة السياسية وتمكين الشباب والمرأة في العمل العام.

وتسعى حملة "نواب 2025" إلى تقديم نموذج مختلف في إدارة الحملات الانتخابية، قائم على التواصل الميداني المباشر والاعتماد على الكوادر الحزبية في المحافظات.

وتأتي مشاركة المصري الديمقراطي في هذه الانتخابات استمرارًا لدوره في الحياة النيابية خلال الدورات السابقة، وتأكيدًا على التزامه بمسار الإصلاح الديمقراطي، مع حرصه على أن تكون الانتخابات المقبلة فرصة لتجديد الثقة بين المواطن وممثليه، وتعزيز دور البرلمان كمنبر حقيقي للتشريع والرقابة والمساءلة.

