هل تصفح الهاتف أثناء خطبة الجمعة يُبطل الثواب؟ أمين الفتوى يوضح الحكم الشرعي

تلقى الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالًا من أحد المواطنين من الغربية، أوضح فيه أنه كثيرًا ما يرى مصلين يتصفحون مواقع التواصل الاجتماعي أثناء خطبة الجمعة، متسائلًا عن الحكم الشرعي لذلك.

الانشغال عن الخطبة خطأ شرعي

أمين الفتوى أكد خلال لقائه مع الإعلامي مهند السادات في برنامج "فتاوى الناس" المذاع على قناة "الناس"، أن الانشغال بأي أمر غير الخطبة أثناء صلاة الجمعة يُعد خطأً، لأن الخطبة جزء أساسي من الصلاة، والاستماع إليها واجب على كل مصلٍّ.

خطبة الجمعة جزء من الصلاة

وأوضح الدكتور علي فخر أن صلاة الجمعة تبدأ بركعتي تحية المسجد وقراءة القرآن، ثم يصعد الإمام للمنبر لإلقاء الخطبة، مشيرًا إلى أنه بمجرد بدء الخطبة يجب على المصلين الإنصات الكامل وترك أي وسيلة قد تشتتهم، مثل تصفح الهاتف أو الحديث مع الآخرين.

التوبة والاستغفار لمن يتهاون

وأشار أمين الفتوى إلى أن من يقع في هذا السلوك عليه أن يتوقف فورًا ويستغفر الله، مؤكدًا أن المحافظة على حضور الخطبة والإنصات لها شرط لإتمام الصلاة ونيل الثواب، داعيًا الله أن ينير بصيرة المصلين ويلهمهم الخشوع والالتزام بآداب المسجد.

