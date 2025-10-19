مستشار العلوم يناقش تطوير المعامل وتفعيل الجانب العملي بالإسكندرية الأزهرية

لليوم الثاني على التوالي، تواصل منطقة الإسكندرية الأزهرية اليوم الأحد، فعاليات البرنامج التدريبي لمعلمي مادة العلوم، والذي يُقام بتوجيهات الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، وإشراف الدكتور أحمد الشرقاوي، رئيس الإدارة المركزية لشئون التعليم، ومتابعة الدكتور شريف سميح، مدير التدريب التربوي.

ويستهدف البرنامج تنمية المهارات التربوية لمعلمي الصف الثاني الإعدادي في مادة العلوم، وتزويدهم بالاستراتيجيات الحديثة في تدريس المنهج الجديد.

شهد اليوم الثاني حضور الدكتور سعيد عبد الحليم، مستشار العلوم ومدير عام المعامل بقطاع المعاهد الأزهرية، الذي ألقى محاضرة تدريبية متخصصة تناولت أساليب تفعيل الجانب العملي في تدريس العلوم، وأهمية التجارب والنماذج في تنمية مهارات التفكير العلمي لدى الطلاب.

وعلى هامش التدريب، عقد الدكتور سعيد عبد الحليم جلسة حوارية مع معلمي العلوم المشاركين، بحضور عبد الحكيم شوقي، رئيس مراقبة المعامل بالمنطقة؛ لمناقشة المشكلات التي تواجه العمل داخل المعامل الدراسية، واستعراض الحلول المقترحة لتطوير أدائها وتحديث تجهيزاتها بما يواكب متطلبات المناهج الجديدة.

وأكد الدكتور سعيد أن قطاع المعاهد الأزهرية يولي اهتمامًا كبيرًا بتفعيل دور المعامل داخل المعاهد بوصفها بيئة محفزة للتعلم والتجريب، مشيدًا بالتفاعل الإيجابي للمتدربين وحرصهم على تطوير أدائهم المهني.

كما تفقد الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، يرافقه دعاء السيد، مدير إدارة التدريب القاعة التدريبية خلال انعقاد البرنامج، مثمنًا الجهود المبذولة من المحاضرين والمتدربين، ومؤكدًا أن الاهتمام بالجانب العملي في العلوم هو حجر الأساس في بناء العقلية العلمية للطلاب داخل المعاهد الأزهرية.

