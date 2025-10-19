قنوات ART تشارك في منصة مهرجان الجونة السينمائي

تشارك قنوات راديو وتلفزيون العرب ART للعام الثامن على التوالي في رعاية "منصة الجونة السينمائية"، والتي تقام ضمن فعاليات الدورةالثامنة لمهرجان الجونة السينمائي، حيث تقدم قنوات ART جائزة قدرها ١٠ آلاف دولار لأحد مشاريع الأفلام الروائية تحت التطوير، بالإضافة إلى إقامة جناح خاص لها داخل سوق المهرجان.

من ناحية أخرى تشارك قنوات ARTفي المسابقة الرسمية للمهرجان، من خلال العرض العربي الأول لفيلم "المستعمرة" الذي تشارك في إنتاجه، وتمتلك حقوق توزيعه في منطقة الشرق الأوسط.

فيلم "المستعمرة" للمخرج محمد رشاد، مستوحى من أحداث حقيقية حول الشقيقين "حسام" ٢٣ سنة و"مارو" ١٢ سنة يعيشان في مجتمع مهمش بمحافظة الإسكندرية، ويتلقيان عرضا بالتوظيف في المصنع، بدلا من والدهما الذي لقى مصرعه في حادث أثناء العمل، ليكون العرض تعويضا عن خسارتهما لوالدهما، بدلا من الدخول في معارك قضائية، ولكن خلال بدء عملهما في المصنع يبدآن في التساؤل عما إذا كانت وفاة والدهما حدثت بشكل عارض أم من خلال حادث مدبر.

فيلم "المستعمرة" يقوم ببطولته مجموعة من الوجوه الشابة منهم أدهم شكر، زياد إسلام، هاجر عمر، محمود عبد الهادي، وعماد غنيم.

