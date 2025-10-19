بركات يعيد رسم خريطة قيادة حزب أبناء مصر: البنداري أمينًا عامًا وفواز نائبًا أول

في إطار خطة التطوير والتنظيم الشامل التي يشهدها حزب أبناء مصر، أصدر المهندس مدحت بركات – رئيس الحزب – قرارين بتعيين كل من:

• الدكتور شريف البنداري أمينًا عامًا لحزب أبناء مصر.

• الدكتور محمد فواز نائبًا أول لرئيس الحزب.

ويأتي هذا القرار ضمن رؤية الحزب لتجديد الدماء وضخ قيادات جديدة تمتلك الوعي السياسي والخبرة التنظيمية، دعمًا لمسيرة الحزب في تعزيز دوره داخل تحالف الأحزاب المصرية، ومواكبةً لتوجيهات الدولة في تفعيل الحياة الحزبية والمشاركة السياسية الجادة.

وأكد المهندس مدحت بركات أن المرحلة القادمة ستشهد انطلاقة قوية تعتمد على العمل المؤسسي وتوسيع القاعدة الشعبية للحزب في جميع المحافظات، مشددًا على أن اختيار الدكتورين البنداري وفواز جاء تقديرًا لكفاءتهما وقدرتهما على دعم مسيرة الحزب وتنفيذ خططه المستقبلية.

من جانبه، أعرب الدكتور شريف البنداري عن امتنانه لثقة رئيس الحزب، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد إعادة تفعيل الأمانات النوعية والميدانية وتدريب الكوادر الشابة على المشاركة السياسية الفاعلة، في إطار دعم الدولة لبناء الجمهورية الجديدة.

كما وجّه الدكتور محمد فواز الشكر والتقدير إلى المهندس مدحت بركات على ثقته الغالية، مؤكدًا أنه سيعمل بكل طاقته لتعزيز حضور الحزب ميدانيًا وتنظيميًا، وجعل حزب أبناء مصر نموذجًا للحزب الوطني الجاد الداعم للدولة ومؤسساتها تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

واختتم المهندس مدحت بركات تصريحه مؤكدًا أن حزب أبناء مصر يسير بخطى ثابتة نحو دور مؤثر داخل الحياة السياسية المصرية، مستندًا إلى كوادره الوطنية ورؤيته الواضحة لبناء مستقبل سياسي قوي يخدم الوطن والمواطن.

