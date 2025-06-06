المهندس مدحت بركات يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بمناسبة عيد الأضحى المبارك

قدّم المهندس مدحت بركات، رئيس حزب أبناء مصر، أسمى آيات التهاني للرئيس عبدالفتاح السيسي، والأمتين العربية والإسلامية وجموع الشعب المصري العظيم، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعيًا الله تعالى أن يعيد على وطننا العظيم تلك المناسبة الغالية بالخير واليمن والبركات، وأن يجعل أيامنا عامرة بالفرحة والمودة والتراحم، وعلى بلادنا العزيزة مصر قيادة وشعبًا بالعزة والنماء.

وقال المهندس مدحت بركات إن مصر شهدت تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي إنجازات عظيمة وخطوات ثابتة نحو المستقبل، مشيدًا بما حققته الدولة المصرية من تقدم في مختلف المجالات، بدءًا من المشاريع القومية الكبرى التي تعيد تشكيل وجه البلاد، وصولًا إلى الجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة المواطن المصري.

وأكد أن التفاف الشعب المصري حول الرئيس السيسي هو خير دليل على ما تحظى به القيادة السياسية من ثقة وما تقدمه من تضحيات وعمل دؤوب، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب من الجميع مواصلة العمل بروح جماعية من أجل بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

واختتم بركات تصريحه سائلا الله تعالى أن يمد الرئيس السيسي بالعون والقوة لمواصلة مسيرة البناء والتنمية، وأن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار.





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