السبت 05 أبريل 2025
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سياسة

مدحت بركات رئيسًا لحزب أبناء مصر بالتزكية

مدحت بركات رئيسًا
مدحت بركات رئيسًا لحزب أبناء مصر بالتزكية، فيتو

 في خطوة تعكس الثقة الكبيرة والإجماع داخل أروقة الحزب، أعلنت الهيئة العليا لحزب أبناء مصر تجديد الثقة في  المهندس «مدحت بركات»، رئيسًا للحزب بالتزكية حتى عام 2030،  جاء ذلك خلال الاجتماع الرسمي الذي عقدته الهيئة  أمس في مطعم المعز بالقاهرة الجديدة- التجمع الخامس، وفق قرارات الهيئة العليا في 25 فبراير 2025، وسط أجواء من الحماس والتفاؤل بمستقبل الحزب.


 

 خلال الاجتماع، أكد أعضاء الهيئة العليا أن تجديد الثقة في «بركات» جاء عن قناعة تامة لقيادة الحزب في المرحلة المقبلة، خاصة مع التحديات السياسية والاقتصادية التي تمر بها البلاد، مما يتطلب قيادة تمتلك من الخبرة والحكمة ما يمكنها من العمل في مناخ سياسي دقيق ومتنوع.


ومن جانبه، أعرب المهندس مدحت بركات عن تقديره الكبير للثقة التي منحته إياها الهيئة العليا، مؤكدًا أنه سيعمل بكل طاقته من أجل ترسيخ مبادئ الحزب وتفعيل دوره في المشهد السياسي المصري، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد توسيعًا في القاعدة الجماهيرية للحزب، وإطلاق مبادرات تهدف إلى التفاعل الإيجابي مع مختلف قضايا الشارع المصري.

 وأضاف بركات أن أولوياته خلال الفترة القادمة تشمل الانفتاح على الكفاءات الشابة، وتدريب كوادر الحزب على العمل السياسي الفعّال، بما يضمن تكوين جيل جديد من القيادات القادرة على المشاركة بفاعلية في بناء مستقبل البلاد.
ويأتي هذا القرار تتويجًا لمسيرة حافلة بالعطاء والعمل الوطني للمهندس مدحت بركات، الذي يُعد من الشخصيات العامة البارزة والمعروفة بمواقفها الوطنية ودعمها المتواصل لقضايا التنمية والإصلاح السياسي والاجتماعي في مصر، وقد أشادت الهيئة العليا بجهود «بركات» في الحزب منذ تأسيسه، لا سيما تعزيز التواصل المجتمعي وتمكين الشباب والمرأة سياسيًا.

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