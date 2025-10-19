السيسي ردا على طلب الحرب بسبب أهل غزة: أنا عندي 120 مليون مصري وضيف

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة اليوم: “أنا كنت مهموم أوي بسبب أهل غزة وكنا بنحاول قدر الإمكان مساعدتهم”.

وأضاف: “كنت بقول إن الناس شايفه إن ممكن مصر هتحارب بسبب أهل غزة وأنا عندي 110 ملايين مصري و10 ملايين ضيف”.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الأحد الندوة التثقيفية الثانية والأربعين والتي تقيمها القوات المسلحة، بمناسبة الذكرى الـ 52 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، وذلك بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة.

وتأتي الندوة ضمن سلسلة الفعاليات الوطنية التي تهدف إلى تعزيز الروح الوطنية وتسليط الضوء على بطولات القوات المسلحة المصرية في حماية الوطن وتحقيق نصر أكتوبر.

