منسق إعمار غزة: الخسائر تقدر بـ 70 مليار دولار والركام يعادل ضعف مدينة نيويورك

كشف المهندس كريم الكسار، المنسق العام للجنة إعادة إعمار غزة، عن تقديرات صادمة لحجم الخسائر بعد الحرب الأخيرة، موضحًا أن حجم الركام والحطام يصل إلى 51-55 مليون طن، وهو ما يعادل ضعفي مدينة نيويورك بالكامل.

خسائر مالية في غزة بعد الحرب 

وأشار الكسار، إلى أن الخسائر المالية الإجمالية بلغت 70 مليار دولار أمريكي، موزعة على القطاعات الأساسية كالآتي:

الإسكان: 28 مليار دولار

الصحة: 5 مليارات دولار

التعليم: 4 مليارات دولار

التجارة: 4 مليارات دولار

الصناعة: 4.8 مليار دولار

الدور المصري الريادي في إعادة الإعمار

وأكد المنسق العام للجنة إعادة إعمار غزة، خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “كل الكلام” الذي يقدمه عمرو حافظ بقناة “الشمس”: أن مصر تلعب دورًا قياديًا ومحوريًا في إعادة الإعمار، مشيرًا إلى أن القاهرة كانت قد استضافت في أكتوبر 2014 مؤتمر إعادة الإعمار بقيادة الرئيس السيسي بعد حرب استمرت 50 يومًا.

جهود مصر في إعادة إعمار غزة

وأوضح أن مصر ستقود جهود إعادة الإعمار بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين، مؤكدًا أن عملية الإعمار ستكون واسعة النطاق وتعكس حجم الدمار الكبير الذي تعرض له القطاع.

