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على متنها 169 شخصا، اشتعال النار في طائرة ركاب بكوريا الجنوبية

حادث تحطم طائرة
حادث تحطم طائرة

أعلنت سلطات مكافحة الحرائق في كوريا الجنوبية، أن نيرانًا نشبت في طائرة من طراز إيرباص تابعة لشركة "إير بوسان"، في مطار جيمهاي الدولي في بوسان أثناء استعدادها للإقلاع، بحسب "رويترز".

حريق يشتعل في طائرة ركاب كورية جنوبية 

وقالت سلطات مكافحة الحرائق في بوسان إنه تم إجلاء جميع الركاب وعددهم 169 وأفراد طاقم الطائرة  وعددهم سبعة وأصيب ثلاثة منهم بجروح طفيفة.

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وأوضحت أن الحريق بدأ داخل الطائرة. وقالت وكالة يونهاب للأنباء إن الحريق نشب في ذيل الطائرة.

ومر شهر منذ حدوث أدمى كارثة جوية على أراضي كوريا الجنوبية عندما تحطمت طائرة تابعة لجيجو إير قادمة من بانكوك على مدرج مطار موان أثناء هبوطها اضطراريا؛ ما أسفر عن مقتل 179 شخصًا من الركاب وأفراد الطاقم ولم ينج إلا اثنان.

وشركة إير بوسان للطيران منخفض التكلفة جزء من خطوط آسيانا الجوية التي استحوذت عليها الخطوط الجوية الكورية.

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كوريا الجنوبية مكافحة الحرائق إيرباص طائرة ركاب

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