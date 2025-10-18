عميد طب قصر العيني: رفع كفاءة استخدام الذكاء الاصطناعي في الخدمات الصحية ضرورة

قال الدكتور حسام صلاح عميد كلية طب قصر العيني، بجامعة القاهرة: إن الذكاء الاصطناعي موجود في العالم كله، وعلينا أن نواكبه، ولابد أن نبدأ في ابتكار الذكاء الاصطناعي.

وأضاف خلال جلسة الذكاء الاصطناعي في الطب بين الحقيقة والخيال، ضمن فعاليات المؤتمر الدولي الأول للذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة: إن نسب البطالة في العالم مرتفعة وعلى الأطباء أن يطوروا من مهاراتهم.

ولفت صلاح إلى أن هناك تحديا كبيرا يواجه الأطباء في استخدام وتعلم مهارات الذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى الحاجة لحوكمة البيانات ورفع كفاءة استخدام الذكاء الاصطناعي في الخدمات الصحية بمراحلها المختلفة.

وأكد أن التحدي الأكبر الذي يواجه الأطباء هو أنهم إما أن يساهموا ويصبحوا مبتكرين للذكاء الاصطناعي، أو يصبحوا مجرد مستخدمين له، لكن الأفضل أن نصبح كأطباء مصنعين للذكاء الاصطناعي.

وأوضح ان مشكلة الذكاء الاصطناعي في القطاع الطبي كبيرة، بخلاف التدريب وحوكمة البيانات، وهي تتعلق بالصناعة.

وأشار إلى أن هناك علاقة رباعية ما بين الذكاء الاصطناعي والصحة والجانب الأكاديمي والصناعة، ويجب أن نعمل بشكل متوازٍ في الاتجاهات الأربعة.

مؤتمر جامعة القاهرة للذكاء الاصطناعي

وانطلقت اليوم السبت فعاليات اليوم الأول من المؤتمر الدولي الاول للذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة.

وشهدت الفعاليات جلسة وزارية رفيعة المستوى بعنوان: "استشراف مستقبل الذكاء الاصطناعي في مصر" تديرها ا.د.هالة السعيد، مستشار رئيس الجمهورية للتنمية الاقتصادية، وبمشاركة ا.د.خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء لشئون التنمية البشرية، وا.د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ود. عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وم.محمد جبران وزير العمل، تليها جلسة نقاشية ثانية بعنوان "دور الذكاء الاصطناعي في التنمية الوطنية" تديرها ا.د.هبة نصار نائب رئيس جامعة القاهرة الأسبق، بمشاركة نخبة من الخبراء تضم د.أشرف العربي ود.أحمد درويش وم.غادة لبيب ود.أحمد فكري عبد الوهاب وا.إسلام ذكري.



