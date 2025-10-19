رسائل قوية من السيسي للمصريين في الندوة التثقيفية الثانية الـ 42 للقوات المسلحة

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الأحد الندوة التثقيفية الثانية والأربعين والتي تقيمها القوات المسلحة، بمناسبة الذكرى الـ 52 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، وذلك بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة.

وجاءت أبرز رسائل الرئيس السيسي كالتالي:

ما شهدته مصر من انتصارات بدءًا من حرب أكتوبر هو بفضل الله عز وجل. الكثيرين ظنوا أن مصر لن تنجو من التحديات لكن الأمور مرت بسلام. الحرب ليست فقط بالسلاح وإنما بالمعرفة والاقتصاد والعلم والوعي والإرادة والثقة والتحمل. الجميع تألم من حرب غزة ومن الأعداد التي كانت تُقتل وتجرح. هل كان المطلوب إن الدولة اللي فيها 120 مليون شخص تدخل حرب ونضيع مستقبل الدولة؟ الحرب على الإرهاب كلفت مصر 100 مليار جنيه تحملتها القوات المسلحة. الفترة منذ 2011 وما بعدها وتأثيراتها الاقتصادية بلغت 450 مليار جنيه. دائما كنت أراهن على وعي المواطنين رغم صعوبة الظروف وقسوة الأوضاع الاقتصادية. دول كثيرة واجهت ظروفًا كما واجهت مصر لكن الله مالك الملك أمره نافذ ولا أحد يقدر يقف ضد إرادة ربنا. النهاردة يوم من الأيام الجميلة وأنا متفائل جدا بحالنا دلوقتي.

وتأتي الندوة ضمن سلسلة الفعاليات الوطنية التي تهدف إلى تعزيز الروح الوطنية وتسليط الضوء على بطولات القوات المسلحة المصرية في حماية الوطن وتحقيق نصر أكتوبر.

