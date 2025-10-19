الأحد 19 أكتوبر 2025
صحة فلسطين: استلمنا 15 جثمانا لفلسطينيين أفرج عنها الجيش الإسرائيلي اليوم

تسليم الجثامين، فيتو
تسليم الجثامين، فيتو

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أنها استلمت 15 جثمانا لفلسطينيين أفرج جيش الاحتلال الإسرائيلي عنهم اليوم.

استكمال عمليات الفحص

وأكدت الوزارة أن طواقمها الطبية تواصل التعامل مع الجثامين وفق الإجراءات الطبية والبروتوكولات المعتمدة، تمهيدًا لاستكمال عمليات الفحص والتوثيق والتسليم للأسر.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، عن استلام 15 جثمانًا لشهداء تم الإفراج عنهم أمس السبت، من قبل الاحتلال الإسرائيلي وبواسطة منظمة الصليب الأحمر، ليرتفع بذلك إجمالي عدد جثامين الشهداء المستلمة إلى 135 جثمانًا.

تواصل التعامل مع الجثامين

وأكدت الوزارة في بيان أن طواقمها الطبية تواصل التعامل مع الجثامين وفق الإجراءات الطبية والبروتوكولات المعتمدة، تمهيدًا لاستكمال عمليات الفحص والتوثيق والتسليم للأسر.

وأشارت إلى أن بعض الجثامين تظهر عليها علامات التنكيل والضرب وتكبيل الأيدي وتعصيب للأعين، موضحة أنه تم التعرف حتى اللحظة على هوية 7 شهداء من قبل ذويهم.

