بمشاركة 31 دار نشر، افتتاح المعرض الرابع عشر للكتاب بجامعة المنصورة

افتتح الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، صباح اليوم الأحد، فعاليات معرض جامعة المنصورة الرابع عشر للكتاب، الذي تنظمه المكتبة المركزية خلال الفترة من 20 إلى 30 أكتوبر 2025، بمشاركة واسعة من دور النشر الحكومية والأكاديمية والثقافية.

افتتاح المعرض الرابع عشر للكتاب

وشهد الافتتاح حضورَ الدكتور طارق غلوش، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة سحر توفيق، عميدة كلية التربية للطفولة المبكرة، والدكتور محمود الجعيدي، عميد كلية الآداب، والدكتورة منال عيد، عميدة كلية الصيدلة، ووكلاء الكليات، والدكتور محمد عوض حسنين، وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية، والدكتور أحمد عبد الله رزق، مدير وحدة المكتبة الرقمية والقائم بأعمال مدير عام مكتبات الجامعة، إلى جانب عدد القيادات الأكاديمية والإدارية، وأعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب وممثلي دور النشر المشاركة.

وخلال الافتتاح، تفقد الدكتور شريف خاطر أجنحة دور النشر المشاركة في المعرض، معربًا عن اعتزازه باستمرار تنظيم هذا الحدث الثقافي سنويًّا، بوصفه أحد أهم أدوات الارتقاء بالبحث العلمي ودعم المنظومة المعرفية داخل الجامعة.

وأكَّد أن جامعة المنصورة تحرص على جعل الثقافة والعلم متاحَيْنِ لجميع طلابها، انطلاقًا من إيمانها بدور الكتاب في بناء الفكر والوعي وتوسيع مدارك الباحثين، مشيرًا إلى أن معرض الكتاب يمثل منبرًا مفتوحًا للتفاعل بين الطلاب والباحثين والمؤلفين ودور النشر، كما يسهم في تعزيز مكانة الجامعة كمؤسسةٍ رائدةٍ في دعم الإنتاج الفكري ونشر المعرفة.

وأضاف أن تنظيم المعرض يأتي أيضًا في إطار حرص الجامعة على دمج وتمكين جميع فئات المجتمع الجامعي ثقافيًّا ومعرفيًّا، بما يعزز من شمولية التجربة التعليمية ودورها في بناء إنسانٍ قادرٍ على الإبداع والمشاركة والتفاعل الواعي مع قضايا مجتمعه.

وأشاد رئيس الجامعة بجهود القائمين على تنظيم المعرض، وبمشاركة المراكز والوحدات الجامعية التي أضفت بُعدًا تثقيفيًّا ومعرفيًّا متميزًا على الفعاليات.

من جانبه، أشار الدكتور طارق غلوش إلى أن الدورة الرابعة عشرة للمعرض تشهد تنوعًا كبيرًا في المحتوى العلمي والثقافي، حيث تضم آلافًا من الكتب والمؤلفات في مختلف التخصصات، إلى جانب ورش عمل متنوعة، وفعاليات تفاعلية تُقام يوميًّا بمشاركة مركز خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة.

كما أكد أن المعرض يمثل نافذة معرفية مفتوحة أمام الباحثين والطلاب للاطلاع على أحدث الإصدارات في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن جامعة المنصورة تولي اهتمامًا خاصًا بتعزيز ثقافة البحث العلمي من خلال إتاحة مصادر المعرفة وتشجيع التواصل المباشر بين الطلاب والمؤلفين ودور النشر.

مشاركة 31 دار نشر

وأوضح الدكتور أحمد عبد الله رزق أن هذه الدورة تشهد مشاركة 31 دار نشر، منها 8 دور نشر حكومية، و17 دار نشر ثقافية، و6 دور نشر أكاديمية، من بينها: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ودار الهلال، ودار المعارف بالمنصورة، ومؤسسة الأهرام، وأخبار اليوم، والهيئة العامة لقصور الثقافة، والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

تخفيضاتٍ خاصةً للطلاب تصل إلى 25% على أسعار الكتب

ويقدّم المعرض تخفيضاتٍ خاصةً للطلاب تصل إلى 25% على أسعار الكتب، دعمًا من الجامعة لتمكينهم من اقتناء المراجع والإصدارات الحديثة بأسعار مناسبة.

ويشهد المعرض، على مدار أيامه، تنظيمَ ندوتين يوميًّا في مختلف المجالات الأكاديمية والثقافية والفكرية، إلى جانب عدد من الأنشطة التطبيقية التي تنظمها كليات ومراكز الجامعة، حيث تشارك كلية التربية النوعية في تقديم ورش عمل فنية متنوعة شملت "الريزن"، والأشغال اليدوية، والتلوين.

مركز خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة ورشًا تدريبية متميزة في لغة الإشارة

كما ينظم مركز خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة ورشًا تدريبية متميزة في لغة الإشارة وتعليم طريقة برايل، في إطار حرص الجامعة على دمج وتمكين جميع فئات المجتمع الجامعي ثقافيًّا ومعرفيًّا.

إقبال كبير من طلاب الجامعة وزوّارها

وشهد اليوم الأول من فعاليات المعرض إقبالًا كبيرًا من طلاب الجامعة وزوّارها، الذين حرصوا على زيارة الأجنحة المتنوعة واقتناء الإصدارات الحديثة بأسعار مخفضة، والمشاركة في الأنشطة الثقافية وورش العمل المصاحبة، كما حظي المعرض بزيارات متعددة من طلاب المدارس، في إطار التعاون المجتمعي للجامعة، بما يعكس دورها التنويري في غرس قيم القراءة والمعرفة لدى الأجيال الناشئة.

