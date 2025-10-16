الحكومة الإسرائيلية تزعم: سيتم فتح معبر رفح وفق اتفاق شرم الشيخ

زعمت حكومة الاحتلال الإسرائيلي في بيان صادر عنها اليوم الخميس، أنه سيتم فتح معبر رفح في المستقبل وفق اتفاق شرم الشيخ.

فتح معبر رفح في المستقبل وفق الاتفاق

وأضافت حكومة الاحتلال الإسرائيلي: ملتزمون بواجباتنا وفق الاتفاق ونطالب حماس بالوفاء بتعهداتها وإعادة جثامين المختطفين الـ19.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن حركة حماس مطالبة بالوفاء الكامل بالتزاماتها في إطار الاتفاق القائم، وبذل الجهود المطلوبة لإعادة المختطفين القتلى إلى إسرائيل.

الإذاعة الإسرائيلية: تل أبيب تربط المرحلة الثانية من الاتفاق بإعادة جثث المختطفين

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية، نقلًا عن مسؤول في الحكومة، أن إسرائيل لا تنوي بدء المرحلة الثانية من الاتفاق القائم مع حركة حماس قبل إعادة جثث جميع المختطفين.

وأشار المصدر إلى أن هذه المسألة تعتبر شرطًا أساسيًّا لأي تقدم في المفاوضات الجارية.

وفي سياق متصل، أفادت الإذاعة بأن رئاسة الوزراء الإسرائيلية تخشى أن يؤدي تمرير قانون ضم الضفة الغربية إلى أزمة سياسية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في ظل التوتر المتزايد حول المواقف من مستقبل الأراضي الفلسطينية ومسار التسوية.

