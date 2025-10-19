4 غيابات مؤثرة عن موقعة ليفربول ضد مانشستر يونايتد

يترقب عشاق الدوري الإنجليزي، مواجهة ليفربول ضد مانشستر يونايتد، مساء اليوم الأحد، في إطار منافسات الجولة رقم 8 من البريميرليج، على ملعب أنفيلد.

ترتيب ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

ويحتل ليفربول المركز الثالث في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 15 نقطة، بينما مانشستر يونايتد يحل في المرتبة الحادية عشر برصيد 10 نقاط.

غيابات ليفربول ومانشستر يونايتد

وسيخوض مانشستر يونايتد مباراة ليفربول وهو منقوصًا من بعض نجومه، وهو الأمر الذي قد يؤثر سلبًا على أداء الفريق، وعلى اختيارات روبين أموريم.

ويغيب عن صفوف اليونايتد كل من: نصير مزاروي، وليساندرو مارتينيز، وأيدن هيفين.

وفي الوقت نفسه سيفقد ليفربول حارسه الدولي البرازيلي أليسون بيكر في مواجهة مانشستر يونايتد بداعي الإصابة.

