الأحد 19 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

4 غيابات مؤثرة عن موقعة ليفربول ضد مانشستر يونايتد

ليفربول ومانشستر
ليفربول ومانشستر يونايتد، فيتو

يترقب عشاق الدوري الإنجليزي، مواجهة ليفربول ضد مانشستر يونايتد، مساء اليوم الأحد، في إطار منافسات الجولة رقم 8 من البريميرليج، على ملعب أنفيلد.

ترتيب ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي 

ويحتل ليفربول المركز الثالث في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 15 نقطة، بينما مانشستر يونايتد يحل في المرتبة الحادية عشر برصيد 10 نقاط.

غيابات ليفربول ومانشستر يونايتد 

وسيخوض مانشستر يونايتد مباراة ليفربول وهو منقوصًا من بعض نجومه، وهو الأمر الذي قد يؤثر سلبًا على أداء الفريق، وعلى اختيارات روبين أموريم.

ويغيب عن صفوف اليونايتد كل من: نصير مزاروي، وليساندرو مارتينيز، وأيدن هيفين.

وفي الوقت نفسه سيفقد ليفربول حارسه الدولي البرازيلي أليسون بيكر في مواجهة مانشستر يونايتد بداعي الإصابة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري الانجليزي ليفربول ضد مانشستر يونايتد ليفربول مانشستر يونايتد البريميرليج

مواد متعلقة

الذكاء الاصطناعي يتوقع نتيجة مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة ليفربول أمام مانشستر يونايتد

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل قمة ليفربول ومانشستر يونايتد

صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع أمام مانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي

الأكثر قراءة

السيسي ردا على طلب الحرب بسبب أهل غزة: أنا عندي 120 مليون مصري وضيف

زغلول صيام يكتب: كل المدربين المساعدين لـ الأجانب في الدوري المصري "شاهد ماشفش حاجة".. آخرهم حازم إمام !!

وقف حرب غزة وفوز العناني، السيسي: أكتوبر شهر الانتصارات

رابطة المحترفين الإماراتية تطرح تذاكر كأس السوبر المصري وتستعرض ملعبي البطولة

اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام تشكل 8 لجان فرعية تبدأ فعالياتها غدًا

وزير الداخلية الفرنسي: المجوهرات المسروقة من متحف اللوفر لا تقدر بثمن

وفاة الإعلامية فيفيان الفقي بعد صراع مع المرض

ماكينة انتصارات، أرقام وإنجازات يورتشيتش مع بيراميدز

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد

آخر تحديث لسعر السكر في السوق المحلية اليوم الأحد

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الأحد

سعر السمك اليوم الأحد، البنزين يشعل نار البلطي والسردين والماكريل

المزيد

انفوجراف

محمد صلاح بالقائمة ورونالدو متصدرًا.. أعلى 10 لاعبين أجرًا في العالم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

سر الاحتفال بالمولد الرجبي للسيد البدوي وعلاقته بـ إبراهيم الدسوقي

مجالس دار الإفتاء تناقش أحكام الضمان في الإسلام

دار الإفتاء تحذر من النظر في خصوصيات الآخرين وانتهاك عوراتهم

المزيد
الجريدة الرسمية