صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع أمام مانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي

محمد صلاح
محمد صلاح

الدوري الإنجليزي، يستضيف ليفربول الذي يضم النجم محمد صلاح، نظيره مانشستر يونايتد على ملعب "آنفيلد" مساء اليوم الأحد، في قمة مباريات الجولة الثامنة للدوري الإنجليزي "البريميرليج" موسم 2025-2026.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: جيورجي مامارداشفيلي.

خط الدفاع: دومينيك سوبوسلاي، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، ميلوس كيركيز.

خط الوسط: جرافنبيرخ، كورتيس جونز.

خط الوسط الهجومي: محمد صلاح، فلوريان فيرتز، كودي جاكبو.

خط الهجوم: هوجو إيكتيكي.

وكان ليفربول تعرض للهزيمة من تشيلسي بهدفين لهدف في الجولة الماضية بالدوري الإنجليزي، أما مانشستر يونايتد كان قد تغلب على سندرلاند بهدفين دون مقابل.

ويحتل ليفربول المركز الثالث في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة، ومانشستر يونايتد يملك 10 نقاط في المركز 11.

ويتواجد آرسنال في الصدارة بـ 19 نقطة بعدما تغلب على فولهام بهدف دون مقابل، مساء السبت بالجولة الثامنة، ويأتي مانشستر سيتي في المركز الثاني بـ 16 نقطة حيث تغلب على إيفرتون بهدفين دون مقابل.

موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

تنطلق مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN sports HD 1.

