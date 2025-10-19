موعد إطلاق وثيقة الأزهر الشريف لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي

كشف الدكتور محمود الهواري أمين عام مساعد مجمع البحوث الإسلامية، عن تشكيل الأزهر الشريف لجنة لوضع وثيقة لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، سيتم الإعلان عنها قريبا.

نحو مبادئ أخلاقية للذكاء الاصطناعي المسئول

وأضاف الهوارى خلال جلسة "نحو مبادئ أخلاقية للذكاء الاصطناعي المسئول"، ضمن فعاليات المؤتمر الدولي الاول للذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة، ان الوثيقة ستضع آليات للتعامل مع تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ومجموعة من التدريبات، وستعمل على بناء شراكات مع كثير من المؤسسات.

وأشار إلى أن الأزهر الشريف لم يتوقف عند فكرة التعليم فقط، لكنها سيتجاوزها نظرا لان الذكاء الاصطناعي تدخل في كل شىء في حياتنا، لافتا إلى وجود رغبة لوضع أطر أخلاقية عامة لاستخداماته.

وأكد الهواري أن التحديات الاخلاقية التي فرضها الذكاء الاصطناعي هذه الأيام، تحتم على المجتمعات استخدام ضوابط قيمية، بما يحقق أقصى استفادة من الذكاء الاصطناعي، بعيدا عن المحتويات المضلة والمضللة.

أجندة فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الدولي للذكاء الاصطناعي

وتتواصل فعاليات المؤتمر الدولي الأول للذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة في يومه الثاني، بعقد 45 جلسة متخصصة تغطي تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات. وتشمل قضايا مهمة أبرزها: المبادئ العالمية للاستخدام الأخلاقي والمسئول لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، والشركات الناشئة وريادة الأعمال بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي، ومناقشة النسخة الثانية من سياسة الملكية الفكرية لجامعة القاهرة، واستخدام الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي وفي التدريب لإعادة تأهيل المهارات وتطويرها، واستخدام الذكاء الاصطناعي لخدمة الفنون واللغويات والعلوم الإنسانية، واستخدامات الذكاء الاصطناعي للمساعدة في مناهضة العنف ضد المرأة، والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، والتحديات القانونية والأخلاقية لاستخداماته، وإعادة تعريف جودة الرعاية الصحية بعد استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وإنشاء مدن ذكية ومستدامة.

كما تتناول الجلسات، مناقشات موسعة حول الذكاء الاصطناعي والمنظمات الثقافية، والتحديات والفرص التي تواجه إنشاء البنية التحتية الملائمة لاستخدامات الذكاء الاصطناعي، والجوانب التجارية والبنكية والتأمينية المتعلقة به، وكيفية ربط المناهج الدراسية بسوق العمل، والذكاء الاصطناعي والخدمات المالية التكنولوجية، ومستقبل التعليم العالي في ظل وجود الذكاء الاصطناعي من منظور القيادات الجامعية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في العلوم السياسية والدراسات الاستراتيجية. كما يشهد اليوم الثاني جلسة خاصة بالتعاون مع منظمة اليونسكو ونادي جامعة القاهرة للتنمية المستدامة.

