الأحد 19 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

4 عوامل تمنح منتخب المغرب الأفضلية أمام الأرجنتين للتتويج بكأس العالم للشباب

منتخب المغرب للشباب،
منتخب المغرب للشباب، فيتو

يلتقي منتخب المغرب للشباب مع نظيره الأرجنتين، فجر غد الإثنين، في نهائي كأس العالم للشباب تحت 20 عاما، المقامة حاليا في تشيلي، بحثا عن تتويج تاريخي لكرة القدم العربية.

مشوار منتخب المغرب في كأس العالم للشباب 

ووصل أسود الأطلس إلى النهائي بعد مشوار مميز، تصدر خلاله مجموعته بفوزين على إسبانيا والبرازيل، وهزيمة أمام المكسيك، ثم تجاوز منتخب كوريا الجنوبية في دور الـ16، ومنتخب الولايات المتحدة الأمريكية في ربع النهائي، ومنتخب فرنسا في نصف النهائي بضربات الترجيح.

الأرجنتين بطل كأس العالم للشباب 6 مرات

ويُعدّ منتخب الأرجنتين للشباب أنجح المنتخبات في تاريخ نهائيات كأس العالم للشباب، إذ تُوج باللقب ست مرات وخسر النهائي مرة واحدة.

وخلال النسخة الحالية، حقق الفوز في جميع المباريات الست التي خاضها، مسجلًا 15 هدفا، ولم تهتز شباكه سوى مرتين، وكان ذلك في دور المجموعات.

4 عوامل تمنح منتخب المغرب للشباب الأفضلية على الأرجنتين

ورغم أن المنتخب الأرجنتيني يُعد الأقوى في النسخة الحالية والمرشح الأبرز للفوز باللقب، فإن أربعة عوامل ترجّح كفة المنتخب المغربي للشباب في النهائي.

فوزه على منتخبات تلعب بأسلوب منتخب الأرجنتين 

تمكن المنتخب المغربي للشباب من إسقاط منتخبين يملكان الكثير من خصائص المنتخب الأرجنتيني، وهما منتخبا إسبانيا (2-0) والبرازيل (2-1) في دور المجموعات، ويعرف جيدًا أسلوب لعب منافسه وطريقة مواجهته.

رغم تلقي دفاع المنتخب المغربي خمسة أهداف في ست مباريات، فإنه يملك خط دفاع قويًّا ومتجانسا، وأربعة من الأهداف التي تلقاها جاءت من ضربات جزاء احتُسبت ضده.

ويغيب الحارس المتألق يانيس بن شاوش عن المباراة بداعي الإصابة، لكن الحارسين البديلين إبراهيم جوميز وعبد الحكيم المصباحي قدّما بدورهما مستوى جيدًا حين احتاجهما المنتخب المغربي للشباب.

الهجمات المرتدات سلاح أسود الأطلس 

تميز المنتخب المغربي بإجادته الهجمات المرتدة الخاطفة، بفضل امتلاكه لاعبين سريعين، أبرزهم عثمان معما وجسيم ياسين، إلى جانب المهاجم الجيد ياسر الزبيري.

الروح القتالية والحماسة.. ومحمد وهبي المدرب المتألق 

خاض المنتخب المغربي للشباب جميع مبارياته بحماسة كبيرة وتركيز عالٍ من لاعبيه، كما تمكن المدرب محمد وهبي من تكوين مجموعة متجانسة تشكل عائلة واحدة تقاتل من أجل القميص المغربي.

ويملك جميع اللاعبين طموحا كبيرا لتحقيق إنجاز تاريخي لكرة القدم المغربية عبر الفوز بكأس العالم للشباب ودخول التاريخ.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منتخب المغرب للشباب الأرجنتين المغرب تشيلي كاس العالم للشباب نهائي كأس العالم للشباب

مواد متعلقة

القنوات المجانية الناقلة لمباراة المغرب والأرجنتين في نهائي مونديال الشباب

موعد مباراة المغرب والأرجنتين في نهائي كأس العالم للشباب والقنوات الناقلة

منتخب المغرب يستدعي حارس مرمى جديد قبل نهائي مونديال الشباب

قاد أكبر المواجهات عربيا وأوروبيا، من حكم نهائي مونديال الشباب بين المغرب والأرجنتين؟

الأكثر قراءة

السيسي ردا على طلب الحرب بسبب أهل غزة: أنا عندي 120 مليون مصري وضيف

زغلول صيام يكتب: كل المدربين المساعدين لـ الأجانب في الدوري المصري "شاهد ماشفش حاجة".. آخرهم حازم إمام !!

وقف حرب غزة وفوز العناني، السيسي: أكتوبر شهر الانتصارات

رابطة المحترفين الإماراتية تطرح تذاكر كأس السوبر المصري وتستعرض ملعبي البطولة

وزير الداخلية الفرنسي: المجوهرات المسروقة من متحف اللوفر لا تقدر بثمن

ماكينة انتصارات، أرقام وإنجازات يورتشيتش مع بيراميدز

وفاة الإعلامية فيفيان الفقي بعد صراع مع المرض

اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام تشكل 8 لجان فرعية تبدأ فعالياتها غدًا

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد

آخر تحديث لسعر السكر في السوق المحلية اليوم الأحد

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الأحد

سعر السمك اليوم الأحد، البنزين يشعل نار البلطي والسردين والماكريل

المزيد

انفوجراف

محمد صلاح بالقائمة ورونالدو متصدرًا.. أعلى 10 لاعبين أجرًا في العالم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

سر الاحتفال بالمولد الرجبي للسيد البدوي وعلاقته بـ إبراهيم الدسوقي

مجالس دار الإفتاء تناقش أحكام الضمان في الإسلام

دار الإفتاء تحذر من النظر في خصوصيات الآخرين وانتهاك عوراتهم

المزيد
الجريدة الرسمية