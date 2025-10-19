الأحد 19 أكتوبر 2025
موعد مباراة المغرب والأرجنتين في نهائي كأس العالم للشباب والقنوات الناقلة

تترقب جماهير كرة القدم في الوطن العربي والعالم، مباراة نهائي كأس العالم للشباب تحت 20 سنة، التي ستجمع منتخب المغرب حامل الآمال والطموحات العربية أمام منتخب الأرجنتين، في مواجهة من العيار الثقيل، يحتضنها الملعب الوطني في العاصمة التشيلية سانتياجو.

المغرب يتخطى فرنسا في نصف النهائي

وكان منتخب المغرب للشباب قد حقق إنجازا تاريخيا بوصوله للمباراة النهائية من منافسات كأس العالم للشباب للمرة الأولى في تاريخه، بعدما تغلب على منتخب فرنسا بالركلات الترجيحية، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

 

وفاز منتخب الأرجنتين على نظيره منتخب كولومبيا بهدف نظيف في نصف نهائي كأس العالم للشباب تحت 20 عامًا المقامة في تشيلي.

موعد مباراة المغرب والأرجنتين في نهائي مونديال الشباب

تقام مباراة المغرب ضد الأرجنتين في نهائي كأس العالم للشباب تشيلي 2025 غدا الإثنين الموافق 20 أكتوبر، وتنطلق أحداثها في تمام الساعة الثانية صباحًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة المغرب والأرجنتين

تنقل مباراة نهائي كأس العالم للشباب بين المغرب والأرجنتين على قناة «بي إن سبورت» المفتوحة على قمر النايل سات، بالإضافة إلى قناة الرياضية المغربية الأرضية «TNT».

الجريدة الرسمية