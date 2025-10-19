الأحد 19 أكتوبر 2025
القنوات المجانية الناقلة لمباراة المغرب والأرجنتين في نهائي مونديال الشباب

منتخب المغرب للشباب
مونديال الشباب، يخوض منتخب المغرب تحت 20 عامًا، في الساعات الأولى من صباح غد الإثنين نهائي بطولة كأس العالم للشباب 2025، ضد منتخب الأرجنتين، في موقعة من العيار الثقيل.

ويسعى منتخب المغرب إلى تحقيق إنجاز تاريخي بالفوز على الأرجنتين وتحقيق لقب بطولة كأس العالم للشباب تحت 20 عامًا.

موعد مباراة المغرب والأرجنتين في نهائي كأس العالم للشباب

تقام مباراة المغرب والأرجنتين غدا الإثنين، 20 أكتوبر الجاري، في تمام الساعة الثانية صباحًا بتوقيت مصر والسعودية، والثانية عشر بتوقيت المغرب.

القنوات المجانية الناقلة لمباراة المغرب والأرجنتين

تنقل مباراة المغرب ضد الأرجنتين في نهائي كأس العالم للشباب تحت 20 عاما على قناة "بي إن سبورت" المفتوحة على قمر النايل سات، بالإضافة إلى قناة الرياضية المغربية الأرضية "TNT".

وتأهل منتخب المغرب إلى النهائي من بطولة كأس العالم للشباب المقامة في تشيلي، بعد الفوز على فرنسا بركلات الترجيح في دور نصف النهائي.

أما منتخب الأرجنتين تأهل إلى النهائي على حساب كولومبيا في مباراة نصف النهائي الثاني، حيث صعد  من دور المجموعات بالعلامة الكاملة، ثم فاز على المنتخب النيجيري برباعية دون رد في الـ16، قبل أن يهزم المكسيك بثنائية دون رد في مباراة ربع النهائي، ثم إقصاء كولومبيا في نصف النهائي.

وتأهل منتخب المغرب إلى دور الستة عشر، بعد تصدر مجموعته برصيد 6 نقاط، متفوقًا على البرازيل وإسبانيا والمكسيك، وفي مباراة ثمن النهائي انتصر على منتخب كوريا الجنوبية بهدفين مقابل هدف، وفي دور الثمانية فاز على أمريكا 3-1.

