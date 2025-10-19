الأحد 19 أكتوبر 2025
أخبار مصر

قافلة زاد العزة 53 تحمل 8500 طن مساعدات إغاثية شاملة إلى الأشقاء الفلسطينيين (صور)

قافلة «زاد العزة»
قافلة «زاد العزة»

دفع  الهلال الأحمر المصري، صباح اليوم قافلة « زاد العزة.. من مصر إلى غزة» الـ 53، والتي تحمل مئات الشاحنات من المساعدات الإنسانية العاجلة في اتجاه قطاع غزة، وذلك في إطار جهوده المتواصلة كآلية وطنية لتنسيق المساعدات إلى غزة.

الهلال الأحمر المصري يُطلق قافلة «زاد العزة» 53 حاملة نحو 8500 طن مساعدات إغاثية

انطلقت قافلة «زاد العزة» في يومها الـ 53، حاملة  نحو 8500 طن من المساعدات الإنسانية العاجلة، والتي تضمنت نحو 3500 طن سلال غذائية ودقيق، وأكثر من 2300 طن مستلزمات طبية وإغاثية ضرورية يحتاجها القطاع، وأكثر من 2500 طن مواد بترولية، ويأتي ذلك في إطار الجهود المصرية لتقديم الدعم الغذائي والإغاثي لأهالي غزة.

قافلة « زاد العزة.. من مصر إلى غزة »

يذكر أن، قافلة « زاد العزة.. من مصر إلى غزة »، التي أطلقها  الهلال الأحمر المصرى، انطلقت في 27 يوليو، حاملة آلاف الأطنان من المساعدات التي تنوعت بين: سلاسل الإمداد الغذائية، دقيق، ألبان أطفال، مستلزمات طبية، أدوية علاجية، مستلزمات عناية شخصية، وأطنان من الوقود.

ويتواجد الهلال الأحمر المصري كآلية وطنية لتنسيق وتفويج المساعدات إلى غزة، على الحدود منذ بدء الأزمة حيث لم يتم غلق معبر رفح من الجانب المصري نهائيًا، وواصل تأهبه فى كافة المراكز اللوجستية وجهوده المتواصلة لدخول المساعدات التي بلغت أكثر من نصف مليون طن من المساعدات الإنسانية والإغاثة، وذلك بجهود 35 ألف متطوع بالجمعية.

الجريدة الرسمية