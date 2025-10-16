وزير العمل يلتقي نظراءه في قطر والأردن ولبنان وتونس

التقى وزير العمل محمد جبران، مع عدد من وزراء العمل العرب، خلال مشاركته اليوم الخميس في فعاليات المؤتمر الإسلامي لوزراء العمل لدول منظمة التعاون الإسلامي المنعقد في العاصمة القطرية الدوحة.

التقى الوزير جبران مع نظيره القطري، علي بن صميخ المري، بحضور السفير وليد الفقي سفير مصر لدى الدوحة، ووجه له الشكر والتقدير على كرم الضيافة، وحسن التنظيم للمؤتمر، وناقش معه أحوال العمالة المصرية في السوق القطرية، واستعرض أبرز الاستفسارات والتحديات التي استمع إليها أمس خلال لقاء مع الجالية المصرية في قطر، مؤكدا تقدير مصر للعلاقات الوثيقة مع دولة قطر.

وأكد أهمية المزيد من التعاون في مجال استقدام الأيدي العاملة المصرية إلى السوق القطري، وتسهيل إجراءات العمالة المصرية وضمان حقوقها وفق القوانين القطرية، بما يسهم في دعم جهود التنمية في كلا البلدين.

واتفق الوزيران على سرعة عقد اجتماع للجنة الفنية المصرية القطرية المشتركة للاتفاق على آليات الربط الالكتروني، وتنقل الأيدي العاملة..

كما بحث الوزير جبران مع نظيره التونسي، وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود، التعاون في الملفات المشتركة، واتفق الوزيران على تفعيل التعاون وتبادل الخبرات في مجالات التدريب المهني، والتنسيق بشأن إعداد مقترح برنامج تنفيذي في مجالات التشغيل والتدريب والتكوين المهني للتوقيع عليه،كما استعرض الجانبان الأطر التشريعية والتنظيمية لسوق العمل، والتحديات الراهنة، وأهمية تكثيف التعاون خلال الفترة المقبلة لمواجهتها، وكذلك التنسيق في كافة المحافل الدولية لتوحيد الرؤي حول تحقيق الأهداف المشتركة..

كما التقى الوزير جبران مع نظيره الأردني الدكتور خالد البكار،وجرى التأكيد على أن العلاقات المصرية الأردنية متميزة وتشهد أعلى درجات التنسيق في كافة المجالات.

كما أثنى الجانبان على تجربة الربط الإلكتروني بين البلدين،وناقشوا بعض التحديات الراهنة، وبحث تفعيل التعاون في مجالات التدريب المهني خاصة في قطاعات التعدين والغاز والطبيعي، والفوسفات وتكنولوجيا المعلومات..

كما التقى مع نظيره اللبناني د. محمد حيدر، وناقش معه تفعيل التعاون خلال الفترة المقبلة فيما يخص تنقل الأيدي العاملة المصرية من خلال مذكرة التفاهم المعروضة من الجانب المصري فيما يخص الربط الإلكتروني،وبحث ايجاد آليات للفحص المهني،وذلك في اطار الاعداد لاجتماعات اللجنة العليا المصرية اللبنانية المقرر عقدها نهاية الشهر الجاري في القاهرة..

وناقش وزير العمل محمد جبران، مع نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لقطاع العمل السعودي د. عبد الله بن ناصر أبوثنين، تفعيل سبل التعاون بين البلدين الشقيقين في مجالات العمل، والإشادة بتجربة الفحص المهني بين البلدين، والذي يحقق الاستقرار للعامل المصري، ويساهم في رفع مستوى جودة المهارة والإنتاجية في سوق العمل السعودي.

كما ناقش الجانبان أهمية البدء في خطوات الربط الإلكتروني بين البلدين لتسهيل تنقل الأيدي العاملة.

كما بحث الجانبان أهمية التنسيق والاستعداد لتنقل الأيدي العاملة في موسم الحج المقبل واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان موسم حج ناجح ورفع أجور العمالة المصرية فيه.

كما تحدث الجانبان عن أهمية التوحيد بين عروض وعقود العمل لضمان حماية العمال واستدامتهم في العمل.. كما أكد الوزير على جاهزية الوزارة لتوفير الكوادر المصرية المدربة لتلبية احتياجات سوق العمل وفي كل المجالات.

وفي ختام اللقاء وجه د. عبد الله بن ناصر أبوثنين،الدعوة إلى الوزير جبران لحضور المؤتمر الدولي لسوق العمل والذي ينعقد في شهر يناير من كل عام،في الرياض...

