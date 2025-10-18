السبت 18 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

انطلاقة تليق باسم مصر، تفاصيل أول مبنى صديق للبيئة في مطار الإسكندرية الدولي (فيديو)

مطار الإسكندرية،
مطار الإسكندرية، فيتو

يشهد مطار الإسكندرية الدولي (برج العرب سابقًا) فصلًا جديدًا في مسيرة تطوير المطارات المصرية، حيث يضم المبنى الجديد الذي يتميَّز بهندسة معمارية متطورة تجمع بين الحداثة والاستدامة، ليقدِّم تجربة سفر أكثر راحة وسلاسة للمسافرين.

ويمتد المبنى الجديد على مساحة 40 ألف متر مربع، بطاقة استيعابية تصل إلى 4.8 مليون راكب سنويًّا، ليبلغ إجمالي السعة الاستيعابية للمطار نحو 6 ملايين راكب سنويًّا.


ويضم المبنى 40 كاونترًا لصالة السفر، و20 كاونترًا للجوازات بصالتي الوصول والسفر، و5 سيور للحقائب، إلى جانب ممر جديد يسع 16 طائرة، وموقف سيارات يتسع لأكثر من 1000 سيارة.


هذه المنظومة المتكاملة تعزز كفاءة التشغيل وسلاسة حركة الركاب داخل المطار.

صُمم المبنى وفق أحدث المعايير العالمية ليكون أول مبنى ركاب صديق للبيئة في مصر، يعتمد على الطاقة الشمسية لتغطية 100% من احتياجاته نهارًا، ويستخدم أنظمة تكييف (VRV) وإضاءة (LED) لتقليل استهلاك الطاقة.


كما تتميز واجهاته الزجاجية بالسماح بدخول الضوء الطبيعي مع عزل الحرارة والضوضاء، بينما يوفِّر السقف الداخلي نظامًا مانعًا للصوت يخلق بيئة هادئة ومريحة للمسافرين.

ويأتي تطوير المطار في إطار رؤية الدولة المصرية لتعزيز مسار التنمية المستدامة، وتجسيدًا لجهود وزارة الطيران المدني في بناء جيل جديد من المطارات الذكية التي تجمع بين الجودة والاستدامة والتكنولوجيا.
ليصبح مطار الإسكندرية الدولي واجهة عصرية جديدة تليق بتاريخ المدينة العريق، وتجسد مستقبل الطيران في مصر بروح تجمع بين الحداثة والانتماء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مطار الإسكندرية الدولي الإسكندرية الدولي المطارات المصرية المطارات الذكية اول مبني صديق للبيئة تطوير المطارات المصرية وزارة الطيران المدني

مواد متعلقة

منها أسعار الوقود، عوامل تساهم في زيادة قيمة تذكرة الطيران

معهد بحوث الإلكترونيات يستقبل وفدًا صينيًا لتعزيز الشراكة

انطلاق النسخة الأكبر من ملتقى الأسبوع التوظيفي لجامعة عين شمس 2025

التعليم العالي: توقيع 42 اتفاقية بين الجامعات المصرية والفرنسية

صندوق تطوير التعليم: مصر الثانية عالميًا في التدريب التكنولوجي

تفاصيل برنامج الحماية الاجتماعية لطلاب كلية التجارة جامعة عين شمس

كلية التجارة بجامعة عين شمس تستقبل وفدًا من جامعة بواتييه الفرنسية لتعزيز آفاق التعاون

سامح الحفني: تعزيز السلامة الجوية أولوية وطنية واستراتيجية وزارة الطيران

الأكثر قراءة

تصل إلى 13 جنيها، ارتفاع ملحوظ في أسعار الفول والعدس بالأسواق

زيادة الشيدر 65 جنيها والفلمنك 55، آخر تطورات أسعار الجبن في ثاني أيام ارتفاع الوقود

ما راعوش حرمة الميت، مقتل شخص في مشاجرة بعد الانتهاء من عزاء شقيقته بالباجور

بعد تراجعها، البنزين والسولار يشعلان جنون الطماطم اليوم بالأسواق

الدبح على أصوله، قفزة في أسعار اللحوم اليوم بعد زيادة السولار والبنزين

قطعت الشك باليقين، أبحاث حديثة تكشف ما يحدث لجسمك عند تناول 4 أكواب شاي أسود يوميا

الأهلي يفتتح مشواره الإفريقي اليوم بمواجهة إيجل نوار البوروندي

سعر السمك اليوم، انخفاض البلطي وقشر البياض وارتفاع الجمبري 10 جنيهات

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق المحلية اليوم ( تحديث لحظي )

سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنوك (آخر تحديث)

سعر الليرة السورية أمام الدولار اليوم الجمعة

آخر تطورات سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك الرئيسية اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

بمشاركة منتخب مصر الأول.. مواعيد دورة الإمارات الودية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 18 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم السبت 18 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم السبت 18 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية