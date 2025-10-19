الأحد 19 أكتوبر 2025
محافظات

رئيس جامعة بنها: إنشاء متحف طبقا لأحدث نظم العرض

رئيس جامعة بنها يتابع
رئيس جامعة بنها يتابع المشروعات

أجرى الدكتور ناصر الجيزاوى، رئيس جامعة بنها، جولة تفقدية موسعة للمشروعات الإنشائية الجديدة بكفر سعد وأعمال التطوير بمشتهر.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد سعيد المستشار الهندسي لرئيس الجامعة، والدكتور تامر عرفة وكيل كلية علوم الرياضة لشئون الدراسات العليا والبحوث، ومحمد دياب أمين الجامعة المساعد للشئون المالية ومدير عام ومسؤولي الإدارة الهندسية بالجامعة.

قافلة طبية من جامعة بنها توقع الكشف الطبي على 169 حالة بمدرسة المكفوفين

مجلس إدارة الهلال الأحمر بالقليوبية: نبرئ ذمتنا من إزالة مقر الجمعية في بنها


وشملت الجولة تفقد مشروع مجمع المدرجات المركزية ومشروع كليتي الفنون التطبيقية والتربية النوعية وحمام السباحة ومجمع الخدمات الرياضية، بالإضافة الى رفع كفاءة مبنى قسم وقاية النبات بكلية الزراعة بمشتهر وقاعات التدريس والمعامل الجديدة.

واطلع الجيزاوى خلال الجولة على نسب التنفيذ فى المشروعات، موجها بضرورة المتابعة المستمرة لجميع الأعمال الإنشائية التى تجرى فى الجامعة والالتزام بالبرنامج الزمنى وجودة التنفيذ والتشطيبات النهائية والتجهيزات اللازمة للمنشآت الجديدة طبقا للمواصفات المعتمدة.

وقال رئيس جامعة بنها: إنه تم تخصيص الدور الأرضي بمبنى المدرجات كمتحف عام يضم كافة كليات الجامعة طبقا لأحدث نظم العروض المتحفية لدعم العملية التعليمية وتوثيق تاريخ الجامعة عبر العصور.

كما أكد رئيس الجامعة على أهمية استغلال كافة المنشآت الجديدة والاستفادة منها بالشكل الأمثل وإزالة أي معوقات تعوق تشغيلها لأنها جزء من استثمارات الجامعة.

