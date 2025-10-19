الأحد 19 أكتوبر 2025
محافظات

بنها الأهلية تنشئ مركزا للبحوث والتطوير والتكنولوجيا البازغة

أعلن الدكتور جمال السعيد، رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية، عن موافقة المجلس خلال جلسته الأخيرة على إنشاء مركز جامعة بنها الأهلية للبحوث والتطوير والابتكار للعلوم المتلاقية والتكنولوجيا البازغة.

إنشاء 3 كليات جديدة بجامعة بنها الأهلية

خلال زيارته لجامعة بنها الأهلية، مدبولي يوجه بإنشاء شعبة للحلي والمجوهرات

جاء ذلك بحضور المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، والدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها الحكومية، والدكتورة سهير شعراوي نائب رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية، والدكتور ماهر مصباح أمين مجلس الجامعات الأهلية، والدكتور تامر سمير رئيس جامعة بنها الأهلية، وأعضاء مجلس الأمناء.\

وأكد رئيس مجلس الأمناء أن المركز الجديد يتولى الإشراف عليه الدكتور محمود صقر مستشار الجامعة للبحث العلمي والابتكار ورئيس أكاديمية البحث العلمى السابق، ويعد الأول من نوعه على مستوى الجامعات الأهلية ونقلة نوعية فى مجال البحث العلمى بالجامعة حيث تم تخصيص موازنة تقديرية مبدئية للمركز تقدر بحوالى 5 مليون جنيه لخدمة أنشطته المختلفة.

وأشار " السعيد " إلى أن مركز البحوث والتطوير والإبتكار يستهدف تحفيز وتشجيع شباب الباحثين على الإبداع والمشاركة فى مشروعات بحثية تخدم قضايا الوطن وأهداف التنمية المستدامة مما يعزز من مكانة الجامعة وظهورها في التصنيفات الدولية المرموقة. 

