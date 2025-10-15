مجلس إدارة الهلال الأحمر بالقليوبية: نبرئ ذمتنا من إزالة مقر الجمعية في بنها

أصدر مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر المصري بمحافظة القليوبية بيانًا اليوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025، بشأن ما تم تداوله حول نية إزالة مقر الجمعية المقام على كورنيش النيل بمدينة بنها، ضمن حملة إزالة المباني الواقعة في نطاق مشروع ممشى أهل مصر.

مجلس إدارة الهلال الأحمر بالقليوبية.. نبرئ ذمتنا من إزالة مقار الهلال

وأشار البيان إلى أن مقر الجمعية لا يعيق تنفيذ المشروع القومي، بل يُعد مكملًا له، حيث قامت المحافظة بطلب الاستفادة من مساحة بعمق 16 مترًا وطول 55 مترًا من أرض المقر، وتمت الموافقة من مجلس الإدارة حرصًا على دعم المصلحة العامة، وتم بالفعل تسليم المساحة المطلوبة وبناء سور جديد بعد الاستقطاع.

وأضاف البيان أن مقر الجمعية يُعد من أهم الصروح الخدمية والإنسانية بالمحافظة، إذ يضم:

بنك دم مركزي بطاقة إنتاجية تبلغ نحو 5000 كيس دم و4000 وحدة صفائح و4000 كيس بلازما شهريًا، بما يعادل 10% من قدرات بنوك الدم على مستوى الجمهورية، ويُسهم في إنقاذ آلاف الأرواح.

18 عيادة تخصصية تقدم خدمات طبية رمزية ومجانية لأهالي بنها.

دار مغتربات تستضيف 85 طالبة جامعية.

وحدة علاج طبيعي ومركز تخاطب ومركز تدريب على الإسعافات الأولية ومكتبة ونادي طفل ومركز للأسر المنتجة، إلى جانب وحدة للاستشارات الأسرية وإدارة للتطوع والشباب.



وأكد البيان أن الهلال الأحمر المصري جمعية ذات نفع عام بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 1925 لسنة 1969، والذي يحظر الحجز أو الاستيلاء على ممتلكاتها من أي جهة كانت، مشيرًا إلى أن أي مساس بمقرها يعد تعديًا على المال العام وإهدارًا لمقدرات الدولة.

وتابع البيان أن الجمعية يعمل بها أكثر من 181 موظفًا وإداريًا وفنيًا يقدمون خدمات إنسانية وصحية واجتماعية لأبناء محافظة القليوبية والمحافظات المجاورة، مؤكدًا أن قيمة البنية التحتية والخدمية للجمعية تتجاوز نصف مليار جنيه.

وأوضح مجلس الإدارة أنه يبرئ ذمته أمام الله والوطن وأعضاء الجمعية العمومية من أي قرارات أو إجراءات قد تُتخذ تجاه مقر الجمعية دون علمه أو مشاركته الرسمية، مشددًا على أن المجلس لم ولن يكون طرفًا في أي خطوة تمس الكيان أو تعطل خدماته الحيوية لأهالي المحافظة.

واختتم البيان بالتأكيد على أن مجلس الإدارة سيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية مقدرات الجمعية، كما سيُخاطب الجهات المعنية وفي مقدمتها رئاسة الجمهورية ومكتب السيدة انتصار السيسي رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر المصري، رئاسة مجلس الوزراء ووزارتي التضامن والتنمية المحلية وكافة الجهات المعنية مؤكدًا ثقته في القيادة السياسية برئاسة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وحرصها الدائم على دعم مؤسسات العمل الأهلي والخيري.

