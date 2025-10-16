الجمعة 17 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزير العدل: تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية تعزز الثقة في منظومة العدالة

المستشار عدنان فنجري
المستشار عدنان فنجري وزير العدل
أكدت وزارة العدل أن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية تمثل نقلة نوعية في منظومة الإجراءات الجنائية، وتعكس التعاون البنّاء بين السلطتين التشريعية والقضائية بما يعزز ثقة المجتمع في منظومة العدالة ويخدم الصالح العام.

ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، وذلك في إطار استكمال جهود الدولة لتطوير منظومة العدالة وتحقيق العدالة الناجزة.


وأكد رئيس مجلس النواب في كلمته تقديره لوزير العدل المستشار عدنان فنجرى، مشيرًا إلى مكانته القانونية الرفيعة ودوره المحوري كأحد الركائز الأساسية التي أسهمت في إعداد هذا القانون وإخراجه في صورته النهائية.

أحكام قانون الإجراءات الجنائية الدكتور حنفي جبالي المستشار عدنان فنجرى تحقيق العدالة الناجزة مشروع قانون الإجراءات الجنائية

