الوطنية للانتخابات تتيح للناخبين تغيير مقر التصويت أو جمع أفراد الأسرة في لجنة واحدة

أعلن القاضي حازم بدوي رئيس الهيئة عن إطلاق قاعدة بيانات الناخبين المحدثة من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة www.elections.eg وعبر التطبيق الإلكتروني "الهيئة الوطنية للانتخابات - مصر Egelection " التي تتيح للناخب الاستعلام عن لجنته الانتخابية ومعرفة موقعها الجغرافي، كما تتيح له تقديم طلب بتغيير اللجنة أو جمع أفراد أسرته في لجنة واحدة.

ويأتي ذلك في إطار حرص الهيئة الوطنية للانتخابات على تيسير العملية الانتخابية للاستحقاق النيابي - مجلس النواب ٢٠٢٥.

وأكد القاضي أحمد البنداري مدير الجهاز التنفيذي أن الموقع والتطبيق الإلكتروني للهيئة، قد تم تطويرهما وفقًا لأعلى المعايير التقنية، لضمان سهولة الاستخدام وسرعة الوصول الى الخدمات في تجربة آمنة وفعالة وخالية من أية تعقيدات.

ودعت الهيئة الوطنية للانتخابات جمهور الناخبين الراغبين في الاستفادة من هذه التيسيرات الإسراع بتقديم الطلبات عبر الموقع، والتطبيق المشار إليهما في موعد غايته الخميس الموافق ۲۳ من أكتوبر الجاري.

