الخميس 24 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

طريقة عمل السجق الشرقي في البيت للتوفير بالميزانية

السجق الشرقي في البيت
السجق الشرقي في البيت

طريقة عمل السجق البلدي، في البيت، من طرق اللحوم المصنعة التي يمكنك ان تصنعيها لأسرتك بنفسك، لغداء صحي وسريع التحضير، بدلا من شرائه جاهز.
 

طريقة عمل المايونيز في البيت، أرخص وألذ من الجاهز

طريقة عمل الكوارع فى خطوات سريعة وبمذاق لا يقاوم


وطريقة عمل السجق البلدي في البيت، لها العديد من المزايا، فمن جهة سيوفر في الميزانية، وسيضمن نظافته وجودة مكوناته، من جهة أخرى.

ومع تحذيرات الأطباء وخبراء التغذية، من اللحوم المصنعة وأضرارها، لعدم ضمان مكوناتها، تزداد الحاجة لتعلم طريقة عمل السجق البلدي في البيت.
 

طريقة عمل السجق البلدي
 

وتقدم الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي، طريقة عمل السجق البلدي في البيت، بأسهل طريقة، زي المحلات.
 

السجق البيتي
السجق البيتي


مدة التحضير 15 دقيقة
مدة الطهي 45 دقيقة

 

مكونات عمل السجق البلدي:
1/2 كيلو هانك ضاني (المصران الرفيع في الضاني)
كيلو لحم مفروم
3 فص ثوم
1/2 حبة فلفل أحمر رومي
ملعقة صغيرة بصل بودر
ملعقة صغيرة ثوم بودر
1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود
ملعقة ملح
ملعقة كبيرة بابريكا
ملعقة صغيرة السبع بهارات
2 ملعقة كبيرة صلصة حارة
ملعقة صغيرة كزبرة جافة
ملعقة كبيرة زيت زيتون
كوب ماء بارد

 

خطوات عمل السجق البلدي في البيت

 

يطحن الفلفل الأحمر مع الثوم إلى أن يصبح ناعما.
يضاف اللحم المفروم والصلصة الحارة.
تضاف البهارات بالتدريج لللحم ويتبل الكل بالملح ويطحن المزيج مرة أخرى لتتجانس المكونات.
يضاف الماء البارد للحشوة وتطحن مرة أخيرة إلى أن تصبح ناعمة.
يحشى الهانك بالحشوة المحضرة باستخدام القمع او مسدس البوتيفور.
يشكل على هيئة نقانق ويحتفظ به بالثلاجة أو الفريزر إلى حين الاستخدام.
 

طريقة عمل السجق بالبصل والطماطم
 

السجق بالبصل
السجق بالبصل

يمكنك أن تطهي وجبة سريعة التحضير بالسجق، الذي صنعتيه بيديك، وهو طبق السجق بالبصل والطماطم، وجبة سريعة التحضير ومغذية ولذيذة الطعم.

 

مكونات عمل السجق بالبصل والطماطم:

نصف كيلو سجق بلدي
بصلة كبيرة مقطعة شرائح
فلفل رومي مقطع شرائح
ثمرة طماطم مقطعة مكعبات
ملح وفلفل أسود
ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة
ملعقة صغيرة كمون 
ملعقة صغيرة ثوم مفروم

 

خطوات عمل السجق بالبصل والطماطم:

تسخن الطاسة على النار، وتوضع فيها القليل من الزيت، وبعد أن يسخن الزيت، نضع السجق، مع التقليب المستمر.
بعد أن يكتسب السجق اللون الأحمر من جميع الجهات؛ نهديء النار، ونضيف البصل والملح والفلفل والكزبرة والكمون، مع التقليب المستمر.
عندما يذبل البصل نضيف الفلفل الرومي، مع التقليب المستمر، حتى يذبل قليلا، ثم نضيف الثوم.
عندما تبدأ رائحة الثوم في الظهور، نضيف الطماطم، مع التقليب المستمر، ثم نتركه حوالي دقيقتين، ثم نرفعه عن النار.
يقدم ساخنا، او في سندوتشات.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

طريقة السجق الشرقي السجق الشرقي السجق البيتي خطوات عمل السجق البلدي في البيت خطوات عمل السجق بالبصل والطماطم

مواد متعلقة

طريقة عمل الملوخية الخضراء، في خطوات سريعة

طريقة عمل الحواوشي زي الجاهز، لغداء سريع التحضير

طريقة عمل الشيش طاووق بتتبيلة لا تقاوم

الأكثر قراءة

تنسيق الكليات 2025 علمي علوم بالنسب المئوية

تراجع سعر جرام الذهب مساء اليوم الخميس..عيار 21 وصل لهذا المستوى

كارثة في الأرز، تدمير شتلات نادرة بمليارات الجنيهات، ورئيس المشروع: مصر تفقد ثروتها القومية

الأرصاد الجوية تحذر: موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد وهذا موعد ذروتها

آخر تطورات واقعة أطفال دلجا، النيابة تأمر بدفن جثث الأشقاء الثلاثة عقب تشريحهم

وفاة المصارع الشهير هالك هوجان بعد تعرضه لسكتة قلبية

دار الإفتاء: السبت غرة شهر صفر لعام 1447 هجريًّا

الحد الأدنى للدخل للتقديم على شقق سكن لكل المصريين 7

خدمات

المزيد

تراجع أسعار الأسمنت اليوم الخميس 24-7-2025 في الأسواق

سعر الأرز في السوق اليوم الخميس

انخفاض الأبيض والأحمر، أسعار كرتونة البيض اليوم الخميس في بورصة الدواجن

سعر جرام الذهب صباح اليوم الخميس 24-7-2025 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

المحكمة تكشف أسباب حكمها على المتهمين بالتسبب في انفجار خط غاز الواحات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الحلف على كتاب الله بالكذب، وهل له كفارة؟ الإفتاء ترد

تفسير رؤية الجامعة في المنام وعلاقتها بتحقيق التفوق والنجاح

هل العقيقة سنة أم فرض؟ أمين الفتوى يوضح

المزيد
الجريدة الرسمية