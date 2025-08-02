السبت 02 أغسطس 2025
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صحة ومرأة

طريقة عمل السوسيس في البيت صحي وموفر وطعمه مميز

طريقة عمل السوسيس
طريقة عمل السوسيس

 طريقة عمل السوسيس، في البيت، من الوصفات التي يمكنها أن توفر في الميزانية بشكل كبير من جهة، ومن جهة أخرى ستحافظ على صحة أبنائنا، لأن السوسيس من أكثر أنواع اللحوم المصنعة التي يعشقه الأطفال الصغار بشكل خاص.

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 ولكن أيضا يحذر منه الأطباء وخبراء التغذية، لما يحتويه من ألوان صناعية ومكسبات طعم ورائحة، كما أن هناك أنواعا غير مضمونة المكونات، مما قد يعرض حياة أطفالنا للخطر.


ولذلك فتعلم الأمهات طريقة عمل السوسيس في البيت، سيوفر في الميزانية من جهة، ويحافظ على صحة أفراد الأسرة من جهة أخرى.
 


طريقة عمل السوسيس في البيت
 

السوسيس البيتي
السوسيس البيتي

وتقدم الشيف رشا الشامي خبيرة الطهي، طريقة عمل السوسيس في البيت، لضمان نظافة وصلاحية المكونات، وحتى يمكنك أن تحلي المعادلة الصعبة، ما بين التوقف عن شراء السوسيس، وبين عدم حرمان الأطفال من تناوله.


مكونات عمل السوسيس

نصف كيلو لحم مفروم

100 جرام فول صويا منقوع في كوب ماء ومصفى

أمعاء خروف

ملح وفلفل

بابريكا

جوزة الطيب

قرفة

حبهان مطحون

قليل من اللون الأحمر، حسب الرغبة، ويمكن الاستغناء عنه.

 

طريقة عمل السوسيس

 تطحن المكونات في الكبة، ثم يضاف إليها فول الصويا المصفى من الماء، حتى نحصل على عجينة متجانسة.

تضاف التوابل والملح ثم الماء، وتستكمل عملية الطحن.

يتم حشو الأمعاء بواسطة القمع.

بعد الانتهاء من الحشو يتم برم السوسيس ووضعه في ماء ساخن درجة حرارته لا تتعدى الـ7 درجات مئوية، لمدة 5-10 دقائق، ثم يرفع من الماء.

يترك ليبرد، ثم يحفظ في الفريزر، لحين الاستعمال.

 

طريقة عمل الجلاش بالسوسيس

 

السوسيس في البيت
السوسيس في البيت

ولكل ست بيت تبحث عن أكلة جديدة ومختلفة، باستخدام السويس الذي صنعته بيديها، تقدم الشيف ريمو خبيرة الطهي، طريقة عمل الجلاش بالسوسيس والخضار، أكلة سهلة وسريعة ومفيدة.

مكونات الجلاش بالسوسيس

نصف كيلو جلاش

كوب إلا ربع زبدة أو سمن ذائب وفرشاه للدهن

كوب خضروات مشكلة فلفل رومى وطماطم مقطعين مربعات صغيرة

ربع كوب زيتون بدون بذر ومقطع

ربع كوب جبنة رومي

ربع كوب جبنة مشكلة شيدر وموتزاريل
كوب حليب

ملح وفلفل

بيضة

ثمن كيلو بسطرمة أو باكيت سوسيس

 

طريقة الجلاش بالسوسيس

نحضر صينية أو قالبا وندهنه بالزبدة أو السمن

نقسم الجلاش إلى قسمين متساويين ونضع الورق فى الصينية وندهن بين الورقات بالسمن
حين نصل لنصف كمية الجلاش نضع الحشو من الفلفل الرومى والطماطم والزيتون والجبنة، والبسطرمة أو السويس ونفردهم جيدا.

ثم نبدأ مرة أخرى بفرد الورقات تباعا وبينهم ندهن بالفرشاة سمن أو زبدة حتى ننتهى من الكمية كاملة

نقطع الجلاش بالسكينة قطعا متساوية حسب الذوق والرغبة

نضرب البيضة مع الحليب والملح والفلفل ونسكبه على الجلاش المقطع

نضيف ما تبقى من السمن أو الزبدة الصينية من الوجه

ندخلها الفرن حتى يحمر الوجه مع الحرص لأنه لا يأخذ وقت
 

ملحوظة:

أولا لابد من لف أوراق الجلاش بفوطة مرشوشة بالماء (ليست مبللة بالكامل ) حتى لا يجف.

قبل البدء تستطيعي قلب القالب او الصينيه فوق كمية الجلاش بالكامل، وبواسطة سكين يقطع الجلاش بالكامل على مقاس القالب أو الصينيه سواء مستطيل او مربع، والزيادات يمكن عملها "أم علي"، أو تدهن بالزبدة وتحشى فى المنتصف قبل إضافة الحشو.

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