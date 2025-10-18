إصابة 10 أشخاص في انقلاب سيارة أجرة بالفيوم

الأحد 19 أكتوبر 2025
أصيب 10 أشخاص من الفيوم في حادث انقلاب سيارة أجرة، على طريق قصر رشوان ـ طامية، أمام مدخل قرية ابو حضرة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى طامية المركزي، لتلقي العلاج اللازم.

كان مدير أمن الفيوم، اللواء أحمد عزت، قد تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة طامية، يفيد بتلقي بلاغ من غرفة عمليات شرطة النجدة، بوقوع حادث إنقلاب سيارة أجرة، على طريق قصر رشوان ـ طامية، ووجود عدد من المصابين، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ،  وتبين أن  السرعة الزائدة أدت إلى اختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقد السيطرة على السيارة فانقلبت في نهر الطريق، ما تسبب في إصابة 10 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى مستشفى طامية  المركزي لتلقي العلاج، وتم إزالة آثار الحادث وانتظمت حركة المرور على جانبي الطريق.

 

قوات الإنقاذ النهري تنتشل جثة طفل من مياه بحر يوسف بالفيوم

الحماية المدنية بالفيوم تخمد حريقا في منزل ريفي بقرية إلياس

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة المختصة، وقرر وكيل النيابة انتداب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث، وتحديد مسئولية قائد السيارة عن الواقعة، وتولي التحقيق.

