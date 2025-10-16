أهداف مباراة المغرب وفرنسا التاريخية في كأس العالم للشباب (فيديو)

واصل المنتخب المغربي كتابة التاريخ في بطولة كأس العالم للشباب المقامة في تشيلي، بعد أن أطاح بمنتخب فرنسا وبلغ المباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخه.



وأقيمت المباراة مساء الأربعاء على ملعب "إلياس فيجيروا براندر" في مدينة فالبارايسو التشيلية، وسط ترقب جماهيري كبير.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة والشوطان الإضافيان بالتعادل 1-1 ليحتكم المنتخبان لركلات الترجيح التي ابتسمت للمغرب بنتيجة 5-4.

وافتتح المنتخب المغربي باب التسجيل أولا في الدقيقة 32 بعد تنفيذ ياسر الزابيري لركلة جزاء تصدى لها الحارس الفرنسي ليساندرو أولميتا، لكنها ارتدت منه إلى داخل الشباك مسجلا هدفا عكسيا منح التقدم للمنتخب المغربي.

#MundialSub20ConTigo | 𝙂𝙊𝙊𝙊𝙊𝙊𝙇 𝘿𝙀 𝙈𝘼𝙍𝙍𝙐𝙀𝘾𝙊𝙎 🇲🇦



Zabiri dispara desde el punto penal y Olmeta termina hundiendo el esférico en su portería. ⚽



🇲🇦 #Marruecos 1-0 #Francia 🇫🇷 pic.twitter.com/nOwbC80qqT — Tigo Sports (@TigoSports_SV) October 15, 2025

ورغم تقدم "أشبال الأطلس"، ضغط المنتخب الفرنسي بقوة وتمكن من إدراك التعادل في الدقيقة 59 عن طريق لوكاس ميشال.

واستمرت المباراة سجالا بين المنتخبين مع أفضلية نسبية للمنتخب المغربي الذي حاول خطف هدف الفوز، لكنه لم ينجح في ذلك وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل 1-1.

واحتكم المنتخبان بعدها إلى الشوطين الإضافيين، لكن النتيجة بقيت على حالها، علما بأن اللقاء شهد طرد اللاعب الفرنسي رابي نزينغولا في الشوط الإضافي الثاني لحصوله على إنذارين.

ولجأ المنتخبان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت في النهاية للمنتخب المغربي بنتيجة 5-4.

🚨🇫🇷 DJYLIAN N’GUESSAN HAS MISSED HIS OENALTY FOR FRANCE IN THE PENALTY SHOOTOUT!



MOROCCO ADVANCES TO THE FINAL OF THE U20 WORLD CUP! 🇲🇦🌟



pic.twitter.com/JrwXUMI218 — TheGoalsZone ✨ (@TheGoalsZone) October 15, 2025

وهذه هي المرة الأولى التي يتأهل فيها المنتخب المغربي إلى نهائي مونديال الشباب علما بأنه وصل إلى نصف النهائي في نسخة العام 2005.

وبهذا الفوز التاريخي، يضرب المنتخب المغربي موعدا في المباراة النهائية مع الفائز من مواجهة نصف النهائي الأخرى التي تجمع بين الأرجنتين وكولومبيا.

ومن المقرر أن تقام المباراة فجر الأحد المقبل.

