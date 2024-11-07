الخميس 07 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

عصام كامل

كلب وراح

 نقول بالعامية المصرية كلب وراح إذا ما اختفى من على الساحة واحدٍ من هؤلاء الذين تركوا بصمات سيئة على العامة أو الخاصة، يتساوى في ذلك موظف كبير ترك في جماعته ندوبا وجروحا وأذى أو موظف صغير كان ذيلا لواحد من الكبار وعاث في الأرض فسادا.


نقول على الوزير الذي آذى البسطاء أو ترك أثرا سيئا بين الناس كلب وراح ونقول على رئيس الوزراء الفاشل الذي لامس بأفعاله وقراراته مصائر البلاد والعباد، ونقولها على فتوة فرض بالقوة على الناس ما أتعبهم وأرهقهم وبدل أحوالهم وعبث في مستقبلهم.


ونقول كلب وراح عقب كل انتخابات أمريكية، ويقول بعضنا في مثل هذه الحالات "شالوا الدو.. حطوا شاهين"، والمعنى أنه هناك كلب اختفى وجاء في موضعه كلب آخر، وقلنا ذلك مرارا وتكرارا على مسئولين ظهروا على السطح فجأة وعاثوا في الأرض مفسدين، وعندما اختفوا اختزلناهم في كلب وراح.


والمشكلة ليست فيما نقول وإنما في عدم وجاهة ما نقول فالكلب يساء إليه بما نقول، الكلب حيوان مخلص للغاية وتختصر فائدته في الحراسة أو الملازمة أو الصداقة، والكلب يموت إذا مات صاحبه ويكتئب إذا اكتئب صاحبه، ويفرح إذا فرح صاحبه وهو بذلك مخلص أمين.
 

عندما نقول كلب وراح فإننا نسيء إلى الكلب الوديع، اللطيف، المخلص، الوفي، ونسقطه في موضع آخر تماما، ونرسم صورة ذهنية غاية في التحريف عن الكلب دون أن نفكر مليا فيما نقول، فليتهم كانوا كلابا، فالكلب لا يخون ولا يغدر ولا يؤذى أبدا إلا من آذاه.


الكلب يا سادة حارس أمين ورفيق مخلص، يدافع عن صاحبه وعن ممتلكات صاحبه، وعن بيت صاحبه وعن كل ما يخص صاحبه، والكلب يعرف المعروف ويرده الصاع صاعين وثلاثة ولا يعرف الخبث واللؤم والخيانة، الكلب لا يلعب بمصائر الناس أبدا.


 الكلب لا يهين ولا يلين، والكلب لا يعرف الغدر، ولا يقامر بمصالح الناس، ولا يستغل الناس وظروفهم في إذلالهم أو اغتصاب حقوقهم تحت وطأة الحاجة، والكلب لا يستغل ضعف الناس أو عوزهم ولا يأكل ميتة ولا جيفة ولا يتسلى بسيرة الناس وأسرارهم.

أغرب رسالة إلى كامل الوزير

الحسينى والسنوار.. توأمة حتى الشهادة

 الكلب يا سادة أرقى من هؤلاء الذاهبين عنا أو المختفين عنا، أو من جاءوا فداسوا على كرامة الناس واستغلوا ضعفهم، الكلب أعظم قدرا من هؤلاء الذين راحوا، أو الذين سيأتى عليهم الدور ليذهبوا عنا ويصبحوا في عداد اللعنة والنقمة، عندما يروح الكلب نفقد عزيزا، وعندما يروح الفاسد ترفع عنا اللعنة والغمة.

الكاتب الصحفي عصام كامل رئيس تحرير فيتو الكاتب الصحفي عصام كامل فيتو بوابة فيتو

مواد متعلقة

أجواء 1967

الإمام.. رجل في حجم أمة

عاش السنوار ومات قاتلوه

إذا غابت مصر لم يحضر أحد!

مفاجآت الشئون المعنوية

الأكثر قراءة

فرصة لا تعوض، الجمارك تعرض 60 ألف موبايل وساعات روليكس ولاب توب للبيع

زيادة جديدة في أسعار 3 أنواع من السجائر

ثعبان يثير الذعر داخل مدرسة بالمنوفية

زيادة تصل لـ20 جنيهًا، أسعار البيض اليوم الخميس 7 نوفمبر 2024

كهربا يظهر أمام زد الليلة، تعرف على التفاصيل

التفاصيل الكاملة لوفاة معلم في القاهرة خلال مشادة مع ولي أمر

طبيب مصري بغزة يثير دهشة العالم، ابتكر طريقة للتغلب على نقص المعدات الطبية (فيديو)

ارتفاع جديد في الدولار بالبنوك المصرية قبيل ساعات من اجتماع الفيدرالي

منوعات

المزيد

إغلاق محطة إذاعية في أفغانستان لبثها الموسيقى

سر تغير ملامح ميلانيا ترامب في الانتخابات الأمريكية

انهيار شبكة الكهرباء في كوبا بسبب الإعصار رافائيل، و10 ملايين يعيشون في ظلام دامس

بسبب القهوة، مشاجرة بالأيدي داخل برلمان أوغندا (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الخميس بالسوق المحلية

رئيس التمثيل التجارى: منطقة التجارة الحرة الأفريقية تهدف لتحقيق التكامل الاقتصادي

في بيان تحذيري، الأرصاد تكشف الظواهر الجوية المتوقعة اليوم وأماكن سقوط الأمطار

سعر طن القصدير اليوم الأربعاء بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

في عيد ميلاد الماجيكو الـ 46.. إنجازات محمد أبو تريكة الفردية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الغناء في المنام وعلاقته بالحاجة إلى المال

"زي النهارده" ميلاد ابن حزم الأندلسي، أشاد بعلمه رموز الفكر الإسلامي، وواجه محنة هائلة لهذا السبب

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 7-11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads