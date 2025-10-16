الحماية المدنية بالفيوم تخمد حريقا في منزل ريفي بقرية إلياس

تمكنت إدارة الحماية المدنية بمحافظة الفيوم، من إخماد حريق شب في منزل ريفي بدائرة مركز شرطة أبشواي، مساء اليوم الخميس، قبل أن تمتد ألسنة اللهب الي الوحدات السكنية المجاورة، ولم يسفر الحريق عن أي إصابات، وجار حصر التلفيات بالمنزل.

حريق في منزل ريفي

كان قد تلقي اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز ابشواي، يفيد بنشوب حريق في منزل ريفي بعزبة إلياس بدائرة المركز، وعلى الفور، انتقلت قوات الشرطة والحماية المدنية وسيارات الإطفاء والإسعاف، إلى مكان البلاغ، وتم إخماد النيران دون وقوع إصابات قبل أن تمتد للمنازل المجاورة، واقتصرت الخسائر على بعض محتويات المنزل، وتبينّ من المعاينة الأولية، وسؤال أصحاب المنزل، أنّ ماس كهربائي مفاجئ في الدائرة الكهربية للمنزل، تسبب في اندلاع النيران.

وتحرر المحضر اللازم، بمركز شرطة أبشواي، وأحيل الي النيابة المختصة، وقرر وكيل النيابة انتداب خبير من الأدلة الجنائية لمعرفة أسباب الحادث، وطلب تحريات إدارة البحث الجنائي، وتولي التحقيق

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.