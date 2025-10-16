الجمعة 17 أكتوبر 2025
الحماية المدنية بالفيوم تخمد حريقا في منزل ريفي بقرية إلياس

مركز شرطة ابشواي، فيتو

تمكنت إدارة الحماية المدنية بمحافظة الفيوم، من إخماد حريق شب في منزل ريفي بدائرة مركز شرطة أبشواي، مساء اليوم الخميس، قبل أن تمتد ألسنة اللهب الي الوحدات السكنية المجاورة، ولم يسفر الحريق عن أي إصابات، وجار حصر التلفيات بالمنزل.

حريق في منزل ريفي

كان قد تلقي اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز ابشواي، يفيد بنشوب حريق في منزل ريفي  بعزبة إلياس بدائرة المركز، وعلى الفور، انتقلت قوات الشرطة والحماية المدنية وسيارات الإطفاء والإسعاف، إلى مكان البلاغ، وتم إخماد النيران دون وقوع إصابات قبل أن تمتد للمنازل المجاورة، واقتصرت الخسائر على بعض محتويات المنزل، وتبينّ من المعاينة الأولية، وسؤال أصحاب المنزل، أنّ ماس كهربائي مفاجئ في الدائرة الكهربية للمنزل، تسبب في اندلاع النيران.

مصرع شابين في حادث انقلاب سيارة علي طريق الفيوم - القاهرة

غلق مصنع جبنة يعمل بدون ترخيص بالفيوم

 وتحرر المحضر اللازم، بمركز شرطة أبشواي، وأحيل الي النيابة المختصة، وقرر وكيل النيابة انتداب خبير من الأدلة الجنائية لمعرفة أسباب الحادث، وطلب تحريات إدارة البحث الجنائي، وتولي التحقيق

الجريدة الرسمية