جيش الاحتلال الإسرائيلي يتسلم جثتي رهينتين من الصليب الأحمر في غزة

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأن الجيش الإسرائيلي تسلم جثتي المخطوفين الإسرائيليين من قطاع غزة، تمهيدًا لنقلهما إلى الأراضي الإسرائيلية خلال الساعات المقبلة.

تفاصيل النقل والتسليم

الجثتان تم تسليمها إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي عن طريق الصليب الأحمر، بعد جهود دبلوماسية وإجراءات تنسيق بين الجانبين لضمان نقل آمن وسريع.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية نقلت عن مسئول إسرائيلي قوله: ندرس فرض عقوبات إضافية على حماس إذا لم تواصل تسليم جثامين الأسرى.

عمليات تسليم جثامين أسرى الاحتلال الإسرائيلي



وقال المسئول الإسرائيلي، إن بنيامين نتنياهو يدرس تحريك خطوط الانسحاب إذا لم تسلم حماس الجثث قبل موعد يحدد لاحقا.

تعليمات نتنياهو بشأن معبر رفح



من جانبه، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان صادر عنه السبت: إن رئيس الوزراء أصدر تعليمات بعدم فتح معبر رفح حتى إشعار آخر.

واضاف: أنه معبر رفح لن يفتح حتى تنفذ حماس التزاماتها بإعادة جثث المخطوفين.

