الأحد 19 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

حماس تسلم جثتي رهينتين إسرائيليتين عبر الصليب الأحمر

الصليب الأحمر، فيتو
الصليب الأحمر، فيتو

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم، أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تسلّمت جثتي رهينتين إسرائيليتين كانتا داخل قطاع غزة، تمهيدًا لتسليمهما إلى الجيش الإسرائيلي خلال الساعات المقبلة.

 

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي قوله: ندرس فرض عقوبات إضافية على حماس إذا لم تواصل تسليم جثامين الأسرى.

عمليات تسليم جثامين أسرى الاحتلال الإسرائيلي 
 

وقال المسؤول الإسرائيلي، إن بنيامين نتنياهو يدرس تحريك خطوط الانسحاب إذا لم تسلم حماس الجثث قبل موعد يحدد لاحقا.

وأعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في بيان صادر عنها اليوم السبت،  أنها ستسلم مساء اليوم جثتين لأسيرين من أسرى الاحتلال التي تم استخراجها اليوم في قطاع غزة.

تعليمات نتنياهو بشأن معبر رفح

من جانبه قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان صادر عنه اليوم السبت: إن رئيس الوزراء أصدر تعليمات بعدم فتح معبر رفح حتى إشعار آخر.

بأمر من نتنياهو، إسرائيل تغلق معبر رفح


وزعم مكتب نتنياهو في بيانه: أنه معبر رفح لن يفتح حتى تنفذ حماس التزاماتها بإعادة جثث المخطوفين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الصليب الأحمر جثث الرهائن إسرائيل نتنياهو غزة معبر رفح

مواد متعلقة

إعلام إسرائيلي: أمريكا غير راضية عن تصريح نتنياهو بشأن إغلاق معبر رفح

القناة 12 العبرية: ويتكوف وكوشنر يصيغان خطة لنزع سلاح حماس

إسرائيل تجدد تهديدها لحماس وتطالب باستعادة جثامين أسراها

بأمر من نتنياهو، إسرائيل تغلق معبر رفح بسبب الجثامين

الأكثر قراءة

إصابة الطيار، نيزك يضرب طائرة وزير الدفاع الأمريكي أثناء رحلة إلى لوس أنجلوس (صور)

هل يرتفع سعر الخبز السياحي بعد زيادة المحروقات؟ الشعبة توضح

لقب السوبر الإفريقي ينعش خزينة بيراميدز بـ 500 ألف دولار

منة شلبي: أنا هاوية بأجر محترف وورثت التسامح عن أمي

تصل إلى 10 آلاف جنيه، قفزة بأسعار الأسمدة في ثالث أيام ارتفاع البنزين والسولار

كراسة شروط حجز شقق بيتك في مصر

جميعهم من أسيوط، إصابة 12 شخصا في انقلاب ميكروباص بـ"صحراوي المنيا"

ارتفاع يصل إلى 37 جنيهًا في الضاني والبتلو، أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

خدمات

المزيد

توابع زيادة البنزين، ارتفاع جديد في أسعار الجبن الأبيض والرومي والشيدر بالأسواق

ارتفاع يصل إلى 37 جنيهًا في الضاني والبتلو، أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

سعر الريال العماني مقابل الجنيه في البنوك المصرية (تحديث لحظي)

سعر السكر في السوق المحلية اليوم ( تحديث لحظي )

المزيد

انفوجراف

محمد صلاح بالقائمة ورونالدو متصدرًا.. أعلى 10 لاعبين أجرًا في العالم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 19 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 19 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 19 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads