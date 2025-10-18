حماس تسلم جثتي رهينتين إسرائيليتين عبر الصليب الأحمر

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم، أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تسلّمت جثتي رهينتين إسرائيليتين كانتا داخل قطاع غزة، تمهيدًا لتسليمهما إلى الجيش الإسرائيلي خلال الساعات المقبلة.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي قوله: ندرس فرض عقوبات إضافية على حماس إذا لم تواصل تسليم جثامين الأسرى.

عمليات تسليم جثامين أسرى الاحتلال الإسرائيلي



وقال المسؤول الإسرائيلي، إن بنيامين نتنياهو يدرس تحريك خطوط الانسحاب إذا لم تسلم حماس الجثث قبل موعد يحدد لاحقا.

وأعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في بيان صادر عنها اليوم السبت، أنها ستسلم مساء اليوم جثتين لأسيرين من أسرى الاحتلال التي تم استخراجها اليوم في قطاع غزة.

تعليمات نتنياهو بشأن معبر رفح

من جانبه قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان صادر عنه اليوم السبت: إن رئيس الوزراء أصدر تعليمات بعدم فتح معبر رفح حتى إشعار آخر.

بأمر من نتنياهو، إسرائيل تغلق معبر رفح



وزعم مكتب نتنياهو في بيانه: أنه معبر رفح لن يفتح حتى تنفذ حماس التزاماتها بإعادة جثث المخطوفين.

