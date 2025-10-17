الجمعة 17 أكتوبر 2025
ثقافة وفنون

منة شلبي تكشف كواليس مشهد "الكرباج" مع إلهام شاهين في "بطلوع الروح" (فيديو)

منة شلبي من الجلسة
منة شلبي من الجلسة الحوارية

تحدثت النجمة منة شلبي عن كواليس تصوير مشهد ضربها بالكرباج من الفنانة إلهام شاهين ضمن أحداث مسلسل "بطلوع الروح"، الذي قدمه الثنائي ضمن موسم رمضان 2022 وحقق نجاحا كبيرا. 

منة شلبي في مهرجان الجونة السينمائي 

وقالت منة شلبي خلال الجلسة الحوارية التي عقدها مهرجان الجونة السينمائي اليوم: "كان في مشهد أستاذة إلهام بتضربني بالكرباج.. وأنا عندي مشكلة اني مش بعرف اصوت.. وأستاذة إلهام كانت رافضة انها تضربني بالكرباج وعلاقتي بيها قوية جدا بعيدا عن كونها أستاذة عظيمة فعلاقتي بها عائلية للغاية". 

وتابعت: "قلت لها اضربيني عشان عايزه عمل مشهد حلو.. وهي رافضة.. هي بتحبني الحقيقة، فكان موجود معانا الكاميرا مان محمود شاهين والمخرجة الكبيرة كاملة أبو ذكري فبعد ما قعدت أقرأ المشهد سمعت صوت حد بيصوت.. فلقيت أستاذة الهام بتضرب شاهين وكاملة بالكرباج كنوع من التجربة وتسألهم بيلسع ولا لا عشان خايفة عليا". 

